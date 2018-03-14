مباراة برشلونة وتشيلسي.. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للبلوز (فيديو)

رفض حكم مباراة برشلونة وتشيلسي المُقامة بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا، احتساب ركلة جزاء للبلوز خلال الشوط الثاني.

وفي الدقيقة الـ 48، مرَّر ويليان بينية رائعة وصلت إلى لاعب البلوز، والذي سقط داخل في منطقة الجزاء، ليطالب اللاعبين بركلة جزاء وسط رفض الحكم، بل أشهر إنذارًا للاعب سيرجي وبيرتو للاعتراض.

ونجح برشلونة في إنهاء الشوط الأول متقدمًا على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدفين دون مقابل، في المواجهة النارية المُقامة بينهما حاليًا على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات إياب الدور ثُمن النهائي لدوري أبطال أوروبا “تشامبيونزليغ”.

وأحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الأول لصالح برشلونة في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة.

وجاء هدف ميسي أمام تشيلسي بعد مرور دقيقتين و8 ثوانٍ بالتمام والكمال، ليصبح أسرع هدف في مسيرته الكروية، سواء مع الفريق الكتالوني، أو المنتخب الأرجنتيني.

وأضاف الفرنسي عثمان ديمبلي الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة الـ 20 من زمن المباراة من صناعة ميسي، وهو أول أهدافه بقميص برشلونة منذ انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.