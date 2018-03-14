أهداف مباراة برشلونة وتشيلسي.. ميسي يسجل ثنائية وديمبلي هدفه الأول بقميص البلوغرانا (فيديو)

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، الهدف الأول في شباك ضيفه تشيلسي الإنجليزي، في الدقيقة 3 من زمن المواجهة النارية المقامة بينهما حاليًا على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات إياب الدور ثُمن النهائي لدوري أبطال أوروبا “تشامبيونزليغ”.

ويسعى برشلونة إلى خطف بطاقة الصعود إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل مواصلة مشواره نحو استعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ العام 2015، كذلك مواصلة مشواره نحو تحقيق الثلاثية التاريخية الموسم الحالي: “دوري الأبطال، والدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا”، في حين يسعى تشيلسي إلى قطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج باللقب الأوروبي.

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول اول برشلونة ميسي pic.twitter.com/qH5MfLEfBP — WC18HD (@WC18HD) March 14, 2018

وفي الدقيقة 20 سجل ديمبلي الهدف الثاني للبلوغرانا من صناعة الساحر الأرجنتيني ميسي.

قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني برشلونة ديمبلي اسيست ميسي HD pic.twitter.com/Bde07iU6WF — WC18HD (@WC18HD) March 14, 2018

وسجل ميسي الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 62 بشكل رائع.

قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث برشلونة الساحر ميسي HD pic.twitter.com/8m0tOpfpaQ — WC18HD (@WC18HD) March 14, 2018

يذكر أن مواجهة الذهاب بين تشيلسي وبرشلونة انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 على ملعب “ستامفورد بريدج”، في العاصمة الإنجليزية “لندن”.