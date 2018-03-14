أهداف مباراة برشلونة وتشيلسي.. ميسي يسجل ثنائية وديمبلي هدفه الأول بقميص البلوغرانا (فيديو)

أهداف مباراة برشلونة وتشيلسي.. ميسي يسجل ثنائية وديمبلي هدفه الأول بقميص البلوغرانا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، الهدف الأول في شباك ضيفه تشيلسي الإنجليزي، في الدقيقة 3 من زمن المواجهة النارية المقامة بينهما حاليًا على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات إياب الدور ثُمن النهائي لدوري أبطال أوروبا “تشامبيونزليغ”.

ويسعى برشلونة إلى خطف بطاقة الصعود إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل مواصلة مشواره نحو استعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ العام 2015، كذلك مواصلة مشواره نحو تحقيق الثلاثية التاريخية الموسم الحالي: “دوري الأبطال، والدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا”، في حين يسعى تشيلسي إلى قطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج باللقب الأوروبي.

وفي الدقيقة 20 سجل ديمبلي الهدف الثاني للبلوغرانا من صناعة الساحر الأرجنتيني ميسي.

وسجل ميسي الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 62 بشكل رائع.

يذكر أن مواجهة الذهاب بين تشيلسي وبرشلونة انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 على ملعب “ستامفورد بريدج”، في العاصمة الإنجليزية “لندن”.

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