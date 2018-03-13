4 أندية يمكنها كسر عقد ليونيل ميسي مع نادي برشلونة

أدى تصريح بنشو شرودر المدير المالي والإستراتيجي لبرشلونة بشأن إمكانية دفع فريق كبير لقيمة فسخ عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبالغ 700 مليون يورو، ببضع وسائل إعلامية، لطرح السؤال حول الفرق القادرة على تحقيق ذلك.

وكان شرودر صرّح :”برشلونة يرغب في بقاء ميسي مدى الحياة؛ وضعنا شرطًا جزائيًا نعتقد أنه كافٍ لذلك.. إذ كنا نعتقد -أيضًا- أن الشرط الجزائي في عقد نيمار كافٍ لبقائه في الفريق؛ لكن ذلك لم يحدث، في المستقبل سيكون الأمر صعبًا، إذ إن الأمور في هذه الأيام أصبحت مجنونة فعلًا.”

ورغم كون أغلب التقارير أكدت أن دفع 700 مليون يورو شبه مستحيل حاليًا، لكن قناة سكاي سبورت أكدت أن 4 فرق بإمكانها دفع المبلغ وفي المستقبل القريب وهي:

باريس سان جيرمان

رغم كونه تحت تهديد قانون اللعب المالي النظيف، لكنه لازال لم يدفع ثمن كليان مبابي وبإمكانه بيع نيمار بقيمة تصل لـ400 مليون يورو بالإضافة لكافاني وفيراتي ودي ماريا وهم لاعبون يجلبون أكثر من 200 مليون يورو؛ ما يجعل من مبلغ 700 مليون يورو أقرب للتحقيق.

مانشستر سيتي

حسب القناة، فبيب غوارديولا صرف -في سنتين فقط- حوالي نصف مليار يورو لإعادة بناء الفريق وهو مبلغ قريب من المبلغ المطلوب لشراء ميسي، لكن الفريق مطالب بدوره ببيع بعض نجومه الذين يساوي ثمنهم أكثر من 100 مليون يورو كالبلجيكي كيفن دي بروين والإنجليزي رحيم سترلينغ وأغويرو، ويعتبر الفريق الأقرب للنجم الأرجنتيني لعلاقته الجيدة مع المدرب الإسباني.

مانشستر يونايتد

دفع مورينيو أرقامًا مكبيرة للتعاقد مع عدة لاعبين كبول بوغبا ولوكاكو وسانشيز وبايلي ويملك بدوره إمكانيات مالية مهمة تمكنه من دخول الصفقة لو رغب في التخلص من بعض نجومه بمبالغ مالية كبيرة.

تشيلسي

يملك الفريق اللندني عدة أسماء ترغب فرق كبرى في ضمهم على رأسهم البلجيكيان إدين هازارد والحارس تيبو كورتوا وثمنهما في السوق قد يصل لـ300 مليون يورو.

وبإمكان الفريق التخلص من عدة لاعبين وجمع المبلغ المطلوب رغم صعوبته.