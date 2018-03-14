أهداف مباراة بايرن وبشيكتاش.. الفريق البافاري يتقدم بثلاثية ولوف يقلص الفارق (فيديو)

سجل الإسباني تياغو ألكانتارا، لاعب بايرن ميونخ الألماني، هدف فريقه الأول في شباك بشيكتاش التركي في الدقيقة 18 من زمن المباراة المقامة حاليًا على ملعب “فودافون أرينا”، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

قووووول !! اول بايرن ميونخ في مرمى بشكتاش عن طريق اللاعب الاسباني تياقو الكانتارا ???? شاهد الهدف كاملا جودة عالية FULL HD تعليق علي محمد علي pic.twitter.com/s7x4Vl1WpF — WC18HD (@WC18HD) March 14, 2018

ومع انطلاق الشوط الثاني، سجل لاعب بيشكتاش الهدف الثاني عن طريق الخطأ في مرماه، ليتقدم بايرن بهدفين دون رد.

د46 | بايرن ميونخ 2×0 بيشكتاش HD pic.twitter.com/M64Uil92ge — WC18HD (@WC18HD) March 14, 2018

وقلص فريق بيشكتاش النتيجة في الدقيقة 58 عن طريق فاغنر لوف، الذي سجل الهدف الأول لفريقه.

هدف شرفي ليس الأ لـ بشكتاش عن طريق فاغنر لوف تعليق علي محمد علي FULL HD pic.twitter.com/Xs4uDUWkfE — WC18HD (@WC18HD) March 14, 2018

وفي الدقيقة 85 وضع ساندرو فاغنر، لاعب بايرن ميونخ الهدف الثالث من رأسية رائعة في شباك بيشكتاش.

قووووول !! بالصدر البايرن و أهداف أشكال و أنواع الهدف الثامن في مجموع المواجهتين عن طريق الألماني صاحب الرقم "2" فاقنر pic.twitter.com/wUl4AAQeSy — WC18HD (@WC18HD) March 14, 2018

ويغيب عن بايرن ميونخ في المباراة الهولندي آريين روين، الذي تعرض لإصابة عضلية ستمنعه من المشاركة، بالإضافة إلى المصابيْن توليسو وكومان.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب “أليانز أرينا” منذ 3 أسابيع انتهى بفوز الفريق البافاري بخماسية.