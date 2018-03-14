أهداف مباراة بايرن وبشيكتاش.. الفريق البافاري يتقدم بثلاثية ولوف يقلص الفارق (فيديو)

أهداف مباراة بايرن وبشيكتاش.. الفريق البافاري يتقدم بثلاثية ولوف يقلص الفارق (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل الإسباني تياغو ألكانتارا، لاعب بايرن ميونخ الألماني، هدف فريقه الأول في شباك بشيكتاش التركي في الدقيقة 18 من زمن المباراة المقامة حاليًا على ملعب “فودافون أرينا”، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ومع انطلاق الشوط الثاني، سجل لاعب بيشكتاش الهدف الثاني عن طريق الخطأ في مرماه، ليتقدم بايرن بهدفين دون رد.

وقلص فريق بيشكتاش النتيجة في الدقيقة 58 عن طريق فاغنر لوف، الذي سجل الهدف الأول لفريقه.

وفي الدقيقة 85 وضع ساندرو فاغنر، لاعب بايرن ميونخ الهدف الثالث من رأسية رائعة في شباك بيشكتاش.

ويغيب عن بايرن ميونخ في المباراة الهولندي آريين روين، الذي تعرض لإصابة عضلية ستمنعه من المشاركة، بالإضافة إلى المصابيْن توليسو وكومان.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب “أليانز أرينا” منذ 3 أسابيع انتهى بفوز الفريق البافاري بخماسية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً