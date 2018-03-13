بايرن ميونخ يسعى لإسكات جماهير بشيكتاش في الطريق إلى دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا

سيحظى بايرن ميونيخ بأفضلية كبيرة في إياب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بشيكتاش غدًا الأربعاء لكن المدرب يوب هاينكس يعتقد أن ضمان بلوغ دور الثمانية مرتبط بضرورة امتصاص حماس الجماهير التركية.

ورغم أن الفريق البافاري ضمن التأهل عمليًا بعد الفوز 5-صفر في مباراة الذهاب في ميونيخ، حذر هاينكس حذر اليوم الثلاثاء من قوة هتافات جماهير الفريق التركي.

وأبلغ الصحفيين “نواجه خصمًا قويًا. نواجه جماهير متحمسة ستقود فريقها، حتى لو كنا متقدمين بفارق مريح علينا أن نخوض المباراة بكامل التركيز. علينا أن نخوض المباراة لنحقق الفوز دون النظر إلى نتيجة مباراة الذهاب”.

وتصدر مشجعو بشيكتاش العناوين بالفعل في وقت سابق بالبطولة عندما اضطر تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ لمغادرة الملعب بعد شعوره بدوار تسببت فيه الضوضاء الشديدة بالاستاد خلال مواجهة الفريقين في دور المجموعات.

وقال هاينكس: “من المهم جدًا أن نخوض المباراة في أجواء جيدة. المشجعون جزء من هذا. بدون الجماهير وبدون هذه الضوضاء تفقد كرة القدم حماسها”.

وسيخوض بايرن المباراة بدون آرين روبن الذي سيظل في ميونيخ بسبب إصابة طفيفة لكن الفريق البافاري لا ينوي التراجع للدفاع والسماح لمنافسه التركي بالسيطرة على المباراة.

ويسعى بايرن لتحقيق ثلاثية من الألقاب هذا الموسم، إذ ضمن تقريبًا الفوز بالدوري وبلغ الدور قبل النهائي في كأس ألمانيا.

وقال سفين أولرايخ حارس بايرن “أعتقد أن الجماهير ستضيف ضغطًا علينا. نحن مستعدون لذلك. يجب أن نتجنب استقبال أي هدف والتسجيل مبكرًا”.

وبالنسبة لبشيكتاش، تعد مباراة الأربعاء فرصة لرد الاعتبار أمام مشجعيه.

لكن الفريق التركي يعاني من غياب دوماغوي فيدا للايقاف وبيبي ودوسكو توسيتش للإصابة.

وقال شينول غونيش مدرب بشيكطاش للصحفيين “ندرك أن بايرن جاء إلى هنا بأقوى تشكيلة ممكنة وسنحاول أن نقدم أفضل ما في استطاعتنا، من الواضح أن نتيجة المباراة الأولى قلصت سقف طموحاتنا وخفضت أيضًا مستوى الإثارة”.