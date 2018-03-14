مدرب روما: أعيش في حلم جميل.. وجاهز لأي منافس في دوري أبطال أوروبا

عبر إيزيبيو دي فرانشيسكو مدرب نادي روما الإيطالي عن سعادته بالتغلب على شاختار دونيتسك، بهدف نظيف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتأهل لربع النهائي، بسبب أداء فريقه “الفني والتكتيكي”.

وقال دي فرانشيسكو بعد نهاية المباراة: “قدمنا الأفضل من الناحيتين الفنية والتكتيكية، لأننا لم نمنح شاختار أي هدايا، وفي كرة القدم من يستغل الأخطاء فهو من ينتصر، علينا أن نعرف كيف نستفيد منها”.

وأوضح: “كنا نعرف أن الفرص التي ستتاح لنا ستكون قليلة للغاية، ولكن نجوم روما كانوا رجالًا”.

ويرغب دي فرانشيسكو في مواصلة “حلم دوري الأبطال” قائلًا: “أريد أن أواصل هذا الحلم مع الفريق، لدينا واقع جميل الآن، والجماهير تحب أن تعيش مثل هذه الأمسيات؛ لأنها تعطيها الكثير من الحماسة، يجب أن نواصل في البطولة دون خوف، وفريقي جاهز لمواجهة أي منافس في دوري الأبطال”.