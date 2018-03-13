جيكو يُرسل روما إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على حساب شاختار الأوكراني (فيديو)

تأهل روما إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة منذ 2008 بعدما سجل مهاجم البوسنة ايدن جيكو هدفًا رائعًا ليمنح الفريق الإيطالي الفوز 1-صفر على شاختار دونيتسك اليوم الثلاثاء والتفوق بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وفي ظل تأخره 2-1 من مباراة الذهاب، بدا روما مجردًا من الأفكار في أغلب المباراة التي أقيمت بالاستاد الأولمبي في العاصمة الإيطالية قبل أن يهز جيكو الشباك في الدقيقة 52 بعد شوط أول بلا أحداث.

وتلقى المهاجم البوسني تمريرة اخترقت الدفاع من لاعب الوسط كيفن ستروتمان وكسر مصيدة التسلل قبل أن يضع الكرة في الزاوية البعيدة بخارج قدمه أثناء خروج أندريه بياتوف حارس شاختار لمواجهته.

وأطلق جيكو تسديدة من عند حافة منطقة الجزاء حادت قليلًا عن المرمى في الدقيقة 62 قبل طرد ايفان أوردتس مدافع الفريق الأوكراني في الدقيقة 79 بعدما أعاق المهاجم البوسني وهو في طريقه للانفراد بالمرمى.