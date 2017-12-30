روما يتعادل مع ساسولو.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

فشل فريق روما في الحفاظ على تقدمه أمام ضيفه ساسولو وسقط في فخ التعادل 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في المرحلة 19 من الدوري الإيطالي.

وشهدت أيضًا هذه الجولة تعادل ميلان مع فيورنتينا 1/1 ، وتورينو مع جنوى سلبيًا وفوز كالياري على أتلانتا 2 / 1 وأودينيزي على بولونيا بالنتيجة ذاتها وبينفينتو على كييفو فيرونا 1 / صفر وسامبدوريا على سبال 2 / صفر.

وتقدم روما بهدف سجله لورينزو بيليغريني في الدقيقة 31 وتعادل سيموني ميسيرولي لساسولو في الدقيقة 78.

ورفع روما رصيده 39 نقطة في المركز الرابع، كما رفع ساسولو رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع عشر.