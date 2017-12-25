هل كانت العنصرية؟.. المدافع الألماني روديجر يكشف سبب رحيله عن روما

رغم استهدافه في عدد من المناسبات بإساءات عنصرية، أكد المدافع الألماني أنطونيو روديجر أن رحيله عن صفوف روما الإيطالي وانتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي في الصيف الماضي لم يكن بسبب العنصرية، وإنما كان تحقيقًا لحلم بالنسبة له.

وقال روديجر في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، إنه لم يرحل عن روما، بعد موسمين قضاهما ضمن صفوف الفريق، هربًا من الإساءات العنصرية التي تعرض لها على الملاعب الإيطالية.

وتعرض روديجر لإساءة من جماهير لاتسيو، كما فتح الاتحاد الأوروبي (يويفا) تحقيقًا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضد نادي روما بسبب إساءة الجماهير للمدافع الألماني، خلال مشاركته بقميص تشيلسي في مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف روديجر: “لم أهرب من شيء، أود أن أوضح ذلك الأمر.. لم أرحل بسبب العنصرية، وإنما لأنني كنت أود تحقيق حلم اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.”

وتابع: “أي شخص يعرفني، يعرف أنني كنت على ما يرام في إيطاليا. أحترم إيطاليا، وأحترم شعبها. وكنت أشعر بحال جيدة للغاية في روما”.

وأشار إلى أن مشكلة العنصرية ليست بالحجم نفسه في إنجلترا، “ولكنني أود أن أوضح أن العنصرية ليست لدى كل الإيطاليين. فالحالات الفردية من الحمقى في كل مكان”.

ولدى سؤاله عن ما إذا كانت الاتحادات الرياضية والروابط تقوم بالعمل الكافي للتصدي للعنصرية، شدد: “هذا ليس من شأني أن أقوله.. أنا لاعب كرة قدم وأحب اللعب مع المحترفين أيا كانت ألوان بشرتهم أو جنسياتهم”.

وأضاف: “كرة القدم -حقًا- يجب أن توحّدنا، ولكنني لا يمكنني قول ما يفترض بهم (سلطات كرة القدم) أن يفعلوه”.

ويأمل روديجر في أن يستدعيه يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، للمشاركة في مشوار الفريق للدفاع عن لقبه من خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ولكن روديجر، البالغ 24 عامًا، المدافع السابق لفريق شتوتغارت الألماني، يواجه منافسة قوية في مركز قلب الدفاع في ظل تواجد ماتس هاميلز وجيروم بواتينغ ونيكلاس شول ، ثلاثي بايرن ميونخ.

وأشار: “إذا استدعيت، ستكون كأس العالم الأولى بالنسبة لي.. التوقعات ستكون كبيرة بالطبع ولكن الشيء المهم -الآن- هو الحفاظ على حالتي البدنية وخوض الكثير من المباريات.. وبعدها تأتي استعدادات كأس العالم، وسنرى ما إذا كنت سأحظى بفرصة المشاركة أم لا”.