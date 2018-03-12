هل يشارك بوغبا في مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية بدوري أبطال أوروبا؟

قال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن مشاركة بول بوغبا في المواجهة مع إشبيلية الإسباني في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، لا تزال غير مؤكدة بعد غياب اللاعب الفرنسي عن فوز يونايتد 2-1 على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع الحالي بسبب الإصابة.

وغاب بوغبا عن مباراة ليفربول بعد تعرضه لإصابة خفيفة خلال آخر حصة تدريبية لفريقه قبل المباراة، بينما ينتظر مورينيو إمكانية تعافيه قبل استضافة المنافس الإسباني.

وردًا على سؤال عن إمكانية مشاركة بوغبا، قال مورينيو: “لا أعرف. حاليًا هو في الطابق الأسفل وسأذهب لأتحدث إليه الآن. الإصابة جاءت نتيجة التحام مع لاعب آخر في الدقيقة الأخيرة من الحصة التدريبية”.

وأضاف المدرب البرتغالي المخضرم: “لو كنت أنهيت التدريب قبل ذلك بدقيقة واحدة لما وقعت الإصابة”.

وتعرض بوغبا (24 عامًا) صاحب صفقة الانتقال الأغلى في تاريخ يونايتد، لانتقادات بسبب تراجع أدائه هذا الموسم ولم يشارك أساسيًا في مباراة الذهاب أمام إشبيلية، والتي انتهت بالتعادل دون أهداف في إسبانيا الشهر الماضي.

وشارك بوغبا بديلًا لأندير هيريرا الذي تعرض لإصابة وخرج من المباراة.