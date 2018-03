جيمي كاراغر يعتذر لعائلة بصق على طفلتها بعد هزيمة نادي ليفربول أمام مانشستر يونايتد

اضطر جيمي كاراغر، القائد السابق لنادي ليفربول، للاعتذار شخصيًا لعائلة طفلة تبلغ 14 عامًا بصق عليها من سيارته بعد خسارة فريقه السابق في كلاسيكو الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر يونايتد 2-1.

ويشتغل كاراغر حاليًا محللاً للقاءات في قناة “سكاي سبورتس” وكان في الاستدويو أثناء لقاء القمة وأثناء خروجه تجاه منزله بصق على فتاة كانت تنظر إليه من سيارة والدها الذي صور الحادث.

واتصل كاراغر بشكل رسمي بعائلة الفتاة وقدم اعتذاره رسميًا مؤكدًا أنه كان في وضعية سيئة نتيجة تلقيه عددًا كبيرًا من الإهانات بعد الهزيمة من الجماهير.

Footage has emerged of Sky pundit Jamie Carragher spitting at 2 football fans. A father and his 14 year old daughter. ???? pic.twitter.com/ufkt0u1z89

