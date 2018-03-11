تقارير: ليفربول يُخبر ريال مدريد المبلغ المطلوب لبيع محمد صلاح

يبدو أن أيام النجم الفرنسي كريم بنزيما باتت معدودة داخل العاصمة الإسبانية مدريد، إذ تسبب المهاجم في سخط معظم عشاق النادي الملكي حول العالم، في ظل الهبوط الكبير في مستواه أثناء أغلب مباريات الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة “إل كونفيدنيسيال” الإسبانية لم تقتصر موجة الغضب من أداء قائد هجوم الفريق الملكي هذه المرة على الجماهير فقط، حيث تسبب الأداء المخيب للنجم الفرنسي كريم بنزيما أمام فريق باريس سان جيرمان، في لقاء العودة من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوربا بملعب حديقة الأمراء، بغضب الملياردير الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، وجعله يفكر جدياً في الإطاحة باللاعب خارج أسوار النادي بالصيف المقبل.

لتعويض خروج النجم الفرنسي نشرت الصحيفة الإسبانية بعض الأسماء التي يفكر بيريز في جلبها للنادي الملكي:

1-محمد صلاح:

يعتقد الكثير من عشاق الريدز أنه لا حديث حول خروج الفرعون المصري من الأنفيلد في نهاية هذا الموسم، ولكن تؤكد الصحيفة الإسبانية على وجود تواصل بين إدارة ليفربول والنادي الملكي حول انتقال محمد صلاح إلى صفوف الريال بداية الموسم المقبل.

ويبدو أن إدارة ليفربول لن تفرط في خدمات نجمها المتألق بسهولة، حيث توصلت الصحيفة الإسبانية إلى مطالبة ليفربول من خلال بعض الوسطاء بمبلغ ضخم، يعادل على أقل تقدير قيمة انتقال النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى صفوف العملاق الإسباني برشلونة، وهو ما يعادل 160 مليون يورو، أو الحصول على نفس قيمة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة رحيله عن صفوف موناكو الفرنسي إلى الغريم باريس سان جيرمان.

وفي حالة انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى النادي الملكي بهذه القيمة المالية الضخمة، سوف يصبح صلاح أغلى لاعب في تاريخ ريال مدريد.

2- أوباميانغ وهاري كين:

ربطت الصحيفة الإسبانية بعض الأسماء الأخرى بالانتقال إلى الريال، في ظل بحث النادي الملكي عمن يعوض رحيل النجم الفرنسي. ويعد مهاجم الغانرز القادم في الانتقالات الشتوية بعيدًا بعض الشئ عن الانتقال إلى الريال، بسبب قصر مدة مشاركته مع الفريق اللندني هذا الموسم.

وبالحديث حول انتقال مهاجم ونجم السبيرز المتوهج هاري كين إلى صفوف ريال مدريد، يبدو أن الأمور تزداد صعوبة يومًا تلو الآخر في ظل العلاقة المعقدة بين إدارة الفريق الملكي والسيد دانيال ليفي رئيس نادي توتنهام.

3- إيكاردي وليفاندوفسكي وهازارد:

وذكرت الصحيفة الإسبانية بعض الأسماء الأخرى التي تراقبها إدارة الملكي، ويأتي على رأس هذه الأسماء النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، والنجم البلجيكي إيدين هازارد قائد فريق البلوز، بالإضافة إلى النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي.

ويبدو أن المهاجم البولندي هو الأقرب ضمن هذه الأسماء الثلاثة في ظل عدم تجديد اللاعب للفريق الألماني، بالإضافة إلى تغيير اللاعب لوكيل أعماله في الفترة الماضية.