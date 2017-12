سبارتاك الروسي يحذر مشجعيه من الشغب قبل مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

حذر سبارتاك موسكو الروسي مشجعيه من اللجوء للعنف أو أعمال الشغب عندما يسافرون لتشجيع فريقهم في مباراته المصيرية الأخيرة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي، الأربعاء المقبل.

ويأمل بطل روسيا في تجنب تعرضه لمزيد من العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي للعبة الشعبية بعد تلقيه عقوبات لنفس السبب في وقت سابق من الموسم الحالي.

وقال سبارتاك في بيان، اليوم الإثنين: “لا تستجيبوا للاستفزازات، ولا تدخلوا في أي صراعات مع السكان المحليين أو المشجعين أو قوات الأمن”.

وأضاف البيان: “نحن نطلب منكم عدم القيام بأي أعمال أخرى مخالفة للقانون على الأراضي البريطانية، سواء في المنشآت الرياضية أو على الطرق التي يستخدمها المشجعون”.

Throwback to when Spartak Moscow fans fired a flare at the referee ????

(via @BallStreet)pic.twitter.com/lLWjZCtaip

— Socabol Football (@Socabol) October 17, 2017