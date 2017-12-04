سبارتاك الروسي يحذر مشجعيه من الشغب قبل مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

حذر سبارتاك موسكو الروسي مشجعيه من اللجوء للعنف أو أعمال الشغب عندما يسافرون لتشجيع فريقهم في مباراته المصيرية الأخيرة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي، الأربعاء المقبل.

ويأمل بطل روسيا في تجنب تعرضه لمزيد من العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي للعبة الشعبية بعد تلقيه عقوبات لنفس السبب في وقت سابق من الموسم الحالي.

وقال سبارتاك في بيان، اليوم الإثنين: “لا تستجيبوا للاستفزازات، ولا تدخلوا في أي صراعات مع السكان المحليين أو المشجعين أو قوات الأمن”.

وأضاف البيان: “نحن نطلب منكم عدم القيام بأي أعمال أخرى مخالفة للقانون على الأراضي البريطانية، سواء في المنشآت الرياضية أو على الطرق التي يستخدمها المشجعون”.

Throwback to when Spartak Moscow fans fired a flare at the referee ???? (via @BallStreet)pic.twitter.com/lLWjZCtaip — Socabol Football (@Socabol) October 17, 2017

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدأ تحقيقًا مع سبارتاك، الشهر الماضي، بعد أن ألقى مشجعوه الألعاب والصواريخ النارية خلال تعادله 1-1 مع ماريبور السلوفيني في موسكو.

وعوقب بطل روسيا بغرامة مالية بقيمة 33 ألف يورو (39168 دولارًا) بعد أن رفع مشجعوه لافتات تحمل عبارات مسيئة، وأشعلوا الألعاب والصواريخ النارية، وأغلقوا الممرات خلال مباراتهم على أرضهم أمام ليفربول في سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي انتهت بهدف لكل فريق.

ومرة أخرى عوقب سبارتاك بغرامة ومنع من بيع التذاكر لمشجعيه في مباراته الأوروبية المقبلة خارج أرضه؛ بسبب شغب مشجعيه على أرضهم في مواجهة ماريبور في سبتمبر / أيلول الماضي.

وينفرد ليفربول بصدارة المجموعة الخامسة بتسع نقاط، ويكفيه التعادل مع سبارتاك للصعود لدور الـ16، في حين يحتاج الفريق الروسي للفوز لضمان الاستمرار في البطولة، والظهور في أول أدوار خروج المغلوب.