ماذا قال كلوب بعد خماسية ليفربول في برايتون واستعانته بـ”خط دفاع مؤقت”؟

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إنه اضطر إلى اختيار دفاع مؤقت قبل 24 ساعة من الفوز الكبير 5-1 على برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

ووجد كلوب نفسه في مأزق بعدما خرج جويل ماتيب من تشكيلة المباراة بسبب إصابة في الفخذ وغياب جو غوميز وراجنار كلافان بسبب المرض.

واضطر مدرب ليفربول إلى إشراك إيمري تشان وجورجينيو فينالدم كقلبي دفاع للمرة الأولى معًا منذ توليه منصبه الحالي قبل عامين.

وأظهر الفريق إمكانياته، وقدم عرضًا قويًا ليحقق فوزه الخامس في آخر ست مباريات بالدوري ويواصل الضغط على منافسيه بالمربع الذهبي.

وقال كلوب: “لم نكن نفكر أبدًا في إشراك هذه التشكيلة حتى اجتماع ما قبل المباراة بيوم واحد، وأنا سعيد من أجل اللاعبين. كنا نعاني من مشكلات كبيرة في اللاعبين المتاحين وكلها كانت في لاعبي قلب الدفاع”.

وأضاف: “كان يجب اتخاذ قرارات كبيرة وأدى اللاعبون بشكل رائع.. تشكيلتنا فاجأت الجميع.. إنها لحظة جيدة أن يكون بوسعنا أن نفعل ذلك. تأقلم اللاعبون وأدوا المطلوب”.

وتابع: “نحتاج إلى التأقلم مع أساليب عديدة مختلفة وهكذا يجب أن تكون الأمور”.

ووصل ليفربول، الذي سيلعب الأسبوع المقبل مع إيفرتون في قمة المدينة، إلى مستواه الحالي في وقت مثالي وسجل 15 هدفًا في آخر أربع مباريات خارج أرضه. ويتأخر ليفربول بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي، المتصدر.