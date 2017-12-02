بعد فوز ليفربول ومانشستر يونايتد.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي

حقق فريقي مانشستر يونايتد وليفربول تقدمًا رائعًا في ترتيب الدوري الإنجليزي في إطار مباريات الجولة الـ15 للمسابقة.

وباستثناء مانشستر سيتي المتصدر، فإنّ جدول ترتيب الدوري الإنجليزي يشهد صراعًا متواصلًا على المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.

وانتهت سلسلة انتصارات آرسنال في 12 مباراة متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سجل جيسي لينغارد هدفين في فوز مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني 3-1 اليوم السبت.

وواصل نجم كرة القدم المصري الدولي محمد صلاح تألقه، وقاد ليفربول إلى فوز جديد في الدوري الإنجليزي بتغلبه على مضيفه برايتون 5 / 1.

وشهدت نفس المرحلة اليوم أيضًا فوز إيفرتون على هيدرسفيلد تاون 2 / صفر، وليستر سيتي على بيرنلي 1 / صفر، وستوك سيتي على سوانسي سيتي 2 /1، وتعادل واتفورد مع توتنهام 1 /1، وويست بروميتش ألبيون مع كريستال بالاس سلبيًّا.