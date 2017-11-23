ماذا قال هيغواين لميسي عندما عَلِمَ بجلوسه بديلًا؟ (فيديو)

استقبل الأرجنتيني غونزالو هيغواين، مهاجم يوفنتوس، خبر خروج مواطنه ليونيل ميسي من التشكيلة الأساسية لبرشلونة في مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا بفرح شديد.

وجلس ميسي على مقاعد البدلاء لأول مرة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا منذ 2013، نظرًا لإرهاقه وبقرار من مدربه، إرنستو فالفيردي، الذي قرر إراحته قبل أن يشركه في الدقيقة 56 بدلًا من جيرارد ديولوفيو، لكنه فشل في التأثير على المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وخلال نزول الفريقين لبدء المباراة تحدث هيغواين مع مواطنه قائلًا: “ملابس البدلاء تناسبك” قبل أن يضحك اللاعبان معًا”.

وقرر فالفيردي إراحة ميسي قبل أن يشركه أمام فالنسيا الأسبوع المقبل في الليغا في مباراة مهمة للنادي الكتالوني.

كما قرر اللاعب نفسه أنه لن يكون له دور كبير مع المنتخب الأرجنتيني قبل المونديال، حتى يشارك في نهائيات روسيا في أفضل صورة.

وقال: نحن نلعب العديد من المباريات هذا الموسم – دوري أبطال أوروبا وكأس الملك والدوري، بالإضافة إلى المنتخب الوطني ورحلات السفر الطويلة”.