راكيتيتش يتوقع رحيل ميسي عن برشلونة

قال إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة الإسباني، إن زميله ليونيل ميسي نجم الفريق قد يرحل عن النادي الكتالوني؛ لأنه لم يوقع عقده الجديد بعد.

وقال مسؤولو برشلونة في وقت سابق: إن قائد الأرجنتين وقّع عقده الجديد بالفعل، إلا أنه لم يُصدر بعد بيانًا رسميًا، وصورته وهو يوقع على العقود الجديدة ويحمل قميص النادي.

ويعتقد كثيرون أن الاتفاق قد تم بالفعل بصورة لكن دون التوقيع على العقود رسميًا، لذلك يرى راكيتيتش أنه ينبغي على مسؤولي النادي بذل جهد أكبر لحث ميسي على التوقيع بالفعل.

وقال لاعب الوسط الكرواتي: “لا أستطيع أن أقول 100 في المائة إذا كان سيبقى أم لا، وهذا قراره وعليك أن تحترم ما يفكر أو يفعله كل شخص. لكن ما يمكنني قوله إنني أراه كما هو دون أي تغيير، ولم نتحدث في هذا الأمر، لكن كلنا ثقة في بقائه بالفريق”.

وأضاف لاعب أشبيلية السابق: “ليو جزء من شعار برشلونة، فهو ليس مجرد لاعب مهم بالفريق، فهو يعني الكثير. نحن نعرف أن الجماهير تريد رؤيته وهو يوقع ويصافح رئيس النادي، وأنا أيضًا أريد أن ألعب مع ميسي ثلاث أو خمس سنوات مقبلة. الشيء الوحيد الذي يمكن أن أقوله إنني وزملائي نريده أن يبقى معنا لنتمتع بأدائه”.

ولكن وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني، قال إن ميسي وقّع بالفعل على عقد جديد يبقيه بالنادي حتى عام 2021.

وقال إنه من المتوقع أن يبقى النجم الأول للنادي وهدافه التاريخي في برشلونة إلى ما بعد نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وما يؤيد رأي رئيس برشلونة، ما أطلقه خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني بشأن ميسي، وتأكيده توقيع اللاعب على عقده الجديد بالفعل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، وقّع بالفعل على عقده الجديد في اليوم التالي لزفافه على صديقته أنتونيلا روكوزو، في الأرجنتين الصيف الماضي.