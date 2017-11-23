كونتي مخالفًا الجميع: تشيلسي أظهر تميزًا واضحًا هذا الموسم

قال أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن لاعبي فريقه أظهروا تميزًا كبيرًا بنجاحهم في بلوغ دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا، وأكد أنه سعيد بقدرتهم على التعامل مع العثرات التي واجهتهم خلال الموسم الحالي.

وتعرّضت مسيرة تشيلسي في دوري الأبطال لانتكاسة الشهر الماضي حين خسر 3/0 أمام روما قبل أن يعود الفريق مرة أخرى إلى صدارة المجموعة الثالثة ويضمن التأهل بعد فوزه أمس الأربعاء 4/0 على قرة باغ في أذربيجان.

وقال كونتي عقب المباراة: “شخصية الفريق المتميزة وقدرته الكبيرة تجلّتا في هذه المجموعة”.

وأضاف:”منذ بداية هذا الموسم ونحن نواجه الكثير من المشاكل.. لكن تعاملنا معها كان إيجابيًا.. وفي معظم الأحوال كان دائمًا إيجابيًا.. وبكل تأكيد الشوط الثاني في مباراة روما كان سيئًا”.

وتابع:”هؤلاء اللاعبون يظهرون لي في كل يوم مدى التزامهم الكبير وإرادتهم الصلبة ورغبتهم في القتال”.

وشكا كونتي من قلة الوقت المخصص لإعداد الفريق وسط كثرة الالتزامات المحلية والأوروبية، وأثار هذه القضية مجددًا قبل أن يتوجه إلى لقاء ليفربول في الدوري بعد غدٍ السبت.

وأضاف:”ليس من السهل أن يكون لديك يوم واحد فقط للراحة، ويوم واحد فقط للإعداد لهذه المباراة الكبيرة.. هذا أمر ليس بسيطًا أو سهلًا.. وأظن أنه ليس صحيحًا أيضًا، ولا أريد أن أقدّم مبررات أو أعذارًا، لكن هذا هو الواقع”.

وفاز تشيلسي، الذي يحتل المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، في مباراتين وتعادل في 3 من آخر 5 مواجهات مع ليفربول في الدوري على ملعب أنفيلد.