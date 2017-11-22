تشيلسي يطالب بإعادة التفكير في مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

قال أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، إن الفرق الإنجليزية لا تنال الوقت الكافي للتعافي بعد المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وطالب رابطة الدوري الممتاز بإعادة النظر في جدول المباريات.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في مجموعته بدوري الأبطال، وسيواجه قرة باغ في أذربيجان، اليوم الأربعاء، ويتطلع لضمان التأهل لدور الستة عشر. وسيلعب تشيلسي في ضيافة ليفربول في أنفيلد، يوم السبت المقبل.

ويعتقد كونتي أن جدول المباريات المزدحم، من ضمن أسباب فشل الفرق الإنجليزية في الوصول إلى نهائي دوري الأبطال في السنوات الأخيرة.. وكان تشيلسي آخر فريق إنجليزي يبلغ النهائي عندما فاز على بايرن ميونخ في موسم 2011-2012.

وقال كونتي للصحافيين: “سيكون من الصعب علينا التعافي.. بغض النظر عمن يضع جدول مباريات الدوري يجب أخذ هذا الأمر في الاعتبار”.

وأضاف: “أود التأكيد على أني أتحدث عن كل الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وليس تشيلسي فقط.. في الوقت الحالي تحتاج إنجلترا إلى أن تدرك المشكلة، وتحاول أن تغير شيئًا”.

وأكد كونتي أن تشيلسي تعرض للمشكلة ذاتها في سبتمبر / أيلول؛ حيث لعب في ضيافة أتليتيكو مدريد في الـ27 سبتمبر / أيلول ثم استضاف مانشستر سيتي بعدها بثلاثة أيام.

ويتأخر تشيلسي بتسع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، وبنقطة واحدة عن مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثاني.