باريس سان جيرمان يكتسح سلتيك وبايرن يتخطى أندرلخت بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

واصل باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني صراعهما على صدارة المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز الكاسح 7 / 1 للأول على سلتيك الاسكتلندي، وفوز بايرن على مضيفه أندرلخت البلجيكي 2 / 1 اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة.

وحافظ سان جيرمان على العلامة الكاملة حيث حقق الانتصار الخامس على التوالي في المجموعة، ورفع رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام بايرن قبل مباراتهما في الجولة الأخيرة، والتي ينتظر أن تحسم الصراع بينهما على صدارة المجموعة.

وقلب سان جيرمان تأخره بهدف إلى فوز كاسح 7 / 1 ليتجمد رصيد سلتيك عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، فيما جاءت هزيمة أندرلخت ليظل الفريق في المركز الرابع الأخير بلا رصيد من النقاط بعدما مني بالهزيمة الخامسة على التوالي.

وافتتح موسى ديمبلي التسجيل في الدقيقة الأولى بهدف سلتيك الوحيد، ورد سان جيرمان برباعية في الشوط الأول سجلها البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقتين التاسعة و22 والأوروغوياني إدينسون كافاني وكيليان مبابي في الدقيقتين 28 و35 .

وفي الشوط الثاني أضاف ماركو فيراتي وكافاني والبرازيلي داني ألفيش الأهداف الثلاثة الأخرى لسان جيرمان في الدقائق 75 و79 و80 .

دوري أبطال أوروبا | باريس سان جيرمان 0 – 1 سيلتيك هدف اول سيلتيك ( د1 ) pic.twitter.com/FwqJsmtHvb — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري أبطال أوروبا | باريس سان جيرمان 1 – 1 سيلتيك هدف التعادل باريس سان جيرمان ( د9 نيمار ) pic.twitter.com/iLGmbWn20o — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري أبطال أوروبا | باريس سان جيرمان 2 – 1 سيلتيك هدف الثاني باريس سان جيرمان ( د22 نيمار ) pic.twitter.com/g0c3tVQfRO — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري أبطال أوروبا | باريس سان جيرمان 3 – 1 سيلتيك هدف الثالث باريس سان جيرمان ( د29 كافاني ) pic.twitter.com/wa7zqpoVAj — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري أبطال أوروبا | باريس سان جيرمان 4 – 1 سيلتيك هدف الرابع باريس سان جيرمان ( د35 امبابي ) pic.twitter.com/vV8DyuUx7Q — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري أبطال أوروبا | باريس سان جيرمان 5 – 1 سيلتيك هدف الخامس باريس سان جيرمان ( د75 فيراتي ) pic.twitter.com/Q5CI158asY — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري أبطال أوروبا | باريس سان جيرمان 6 – 1 سيلتيك هدف السادس باريس سان جيرمان ( د78 كافاني ) pic.twitter.com/6XPbF1uwZI — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري أبطال أوروبا | باريس سان جيرمان 7 – 1 سيلتيك هدف السابع باريس سان جيرمان ( داني الفيس ) pic.twitter.com/jX9CkEV3Xn — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧

وفي بروكسل، تغلب بايرن على مضيفه أندرلخت بهدفين سجلهما روبرت ليفاندوفسكي وكورينتين توليسو في الدقيقتين 51 و77 مقابل هدف سجله سفيان هني في الدقيقة 63 .

وكان سان جيرمان وبايرن تأهلا للدور الثاني قبل مباريات هذه الجولة.

دوري أبطال أوروبا | أندرلخت 0 – 1 بايرن ميونخ هدف اول بايرن ميونخ ( د51 ليفاندوفسكي ) pic.twitter.com/V1ADzOtz91 — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري أبطال أوروبا | أندرلخت 1 – 1 بايرن ميونخ هدف التعادل أندرلخت ( د63 ) pic.twitter.com/YAJl5LUc5T — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧