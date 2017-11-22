برشلونة يفرض التعادل على يوفنتوس ويتأهل إلى الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا

لحق برشلونة الإسباني بقافلة المتأهلين إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتعادله السلبي الثمين مع مضيفه يوفنتوس اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة.

وعزَّز سبورتنغ لشبونة البرتغالي آماله وفرصه في التأهل، بالفوز الكبير 3 / 1 على أولمبياكوس اليوناني في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وفشل يوفنتوس في الثأر لهزيمته صفر / 3 أمام برشلونة ذهابًا وسقط في فخ التعادل السلبي على ملعبه في تورينيو اليوم الأربعاء، ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف برشلونة، ونقطة واحدة فقط أمام سبورتنغ لشبونة، فيما تجمَّد رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

وعلى استاد “يوفنتوس”في مدينة تورينو فشل فريق “السيدة العجوز” بهزّ شباك برشلونة، الذي خرج بنتيجة التعادل السلبي التي كان بحاجة إليها لضمان التأهل إلى الدور الثاني قبل مباريات الجولة الأخيرة.

سبورتنغ لشبونة البرتغالي يعزز آماله وفرصه في التأهل.

وفي لشبونة، سجل الهولندي “باس دوست” هدفين ليقود سبورتنغ لشبونة إلى الفوز الكبير على أولمبياكوس، ليعزز الفريق فرصه في التأهل.

وسجل “باس دوست” هدفيه في الدقيقتين 40 و66، وأحرز البرازيلي برونو سيزار الهدف الثالث في الدقيقة، 43 فيما سجل فاديس أوفوي الهدف الوحيد لأولمبياكوس في الدقيقة 86 .

وخرج أولمبياكوس رسميًا حتى من صراع المركز الثالث الذي ينتقل صاحبه إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

دوري أبطال أوروبا | سبورتينج لشبونة 1 – 0 أولمبياكوس هدف أول سبورتينج ( د40 ) pic.twitter.com/dd8qCtDx2g — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري أبطال أوروبا | سبورتينج لشبونة 2 – 0 أولمبياكوس هدف الثاني سبورتينج ( د43 برونو سيزار ) pic.twitter.com/0aWNdCc5IO — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧