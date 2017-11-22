دوري أبطال أوروبا.. جماهير أندرلخت البلجيكي ترمي نقودًا مزيفة خلال مباراة بايرن ميونخ (فيديو)

احتجت جماهير أندرلخت البلجيكي على زيادة أسعار تذاكر مباراة فريقها أمام بايرن ميونخ الألماني بدوري أبطال أوروبا، عن طريق “النقود المزيفة”.

وقامت الجماهير برمي أوراق نقدية غير حقيقية في لقاء فريقها احتجاجًا على قيمة تذاكر المباراة.

جماهير أندرلخت قامت برمي أوراق نقدية غير حقيقية في لقاء فريقها ضد بايرن، وأنباء أن السبب احتجاج على قيمة تذاكر المباراة pic.twitter.com/XlNAfsqEpG — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧

ويستضيف أندرلخت البلجيكي نظيره بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

والتقى بايرن ميونخ نظيره أندرلخت في 11 مباراة بمنافسات دوري أبطال أوروبا، استطاع الفريق البافاري الفوز في 6 لقاءات، وانتهى لقاءان بالتعادل وفاز الفريق البلجيكي في 3 مواجهات.