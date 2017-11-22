تشيلسي يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بفوز كاسح على كارباكا آغدام (فيديو)

لحق تشيلسي الإنجليزي بركب المتأهلين لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 4 / صفر على مضيفه كارباكا آغدام الأذربيجاني، اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وارتقى الفريق اللندني لصدارة المجموعة (مؤقتًا)، بعدما رفع رصيده إلى عشر نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه روما الإيطالي، الذي تراجع للمركز الثاني، قبل لقائه الصعب مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، في وقت لاحق اليوم، في حين تجمد رصيد كارباكا عند نقطتين، ليظل قابعًا في مؤخرة الترتيب.

وافتتح النجم البلجيكي إيدين هازارد التسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، طرد على إثرها رزاق صاديقوف لاعب كارباكا، الذي قام بعرقلة البرازيلي ويليان داخل منطقة الجزاء.

واستغل تشيلسي النقص العددي في صفوف منافسه، حيث أضاف ويليان الهدف الثاني للفريق الأزرق في الدقيقة 36، في حين أضاف سيسك فابريجاس الهدف الثالث في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وواصل ويليان تألقه في المباراة، بعدما عاد لهز الشباك مرة أخرى، مسجلًا الهدف الرابع لتشيلسي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 85 من قذيفة صاروخية.

دوري أبطال أوروبا | كارباكا 0 – 1 تشيلسي الهدف الأول لتشيلسي ( د21 إيدين هازارد ) pic.twitter.com/kLtB0Hxb6N — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري أبطال أوروبا | كارباكا 0 – 2 تشيلسي الهدف الثاني لتشيلسي ( د36 ويليان ) pic.twitter.com/TOyfFhVVvV — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري أبطال أوروبا | كارباكا 0 – 3 تشيلسي الهدف الثالث لتشيلسي ( د71 ) pic.twitter.com/s1g8o0Yjwx — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري أبطال أوروبا | كارباكا 0 – 4 تشيلسي الهدف الرابع لتشيلسي ( د84 ويليان ) pic.twitter.com/zgsme131jj — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧

سيسكا موسكو يعبر بنفيكا بثنائية وينعش آماله في الصعود لدور الـ16

أنعش سيسكا موسكو الروسي آماله في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه بنفيكا البرتغالي، اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) في المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

ورفع سيسكا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني مؤقتًا، بفارق ثلاث نقاط أمام بازل السويسري، الذي يخوض مواجهة صعبة للغاية أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، المتصدر برصيد 12 نقطة، في وقت لاحق اليوم، في حين ظل بنفيكا قابعًا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وتقدم جيورجي سشينيكوف لسيسكا في الدقيقة 13، بينما جاء الهدف الثاني للفريق الروسي عن طريق النيران الصديقة، بعدما أحرز غارديل نيفالدو فيريرا لاعب بنفيكا هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56.

دوري أبطال أوروبا | سيسكا موسكو 1 – 0 بنفيكا الهدف الأول لسيسكا موسكو ( د13 جورجي شينكوف ) pic.twitter.com/jxnAFWSqg8 — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧