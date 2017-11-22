غوارديولا: هدفنا الفوز ولا نهتم بمنافسينا في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

يتحلى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بهدوء كبير بشأن منافسه المحتمل في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، إذ يتوقع المدرب الإسباني منافسًا صعبًا في جميع الأحوال، وقال إن “متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز يهتم فقط بتحقيق الانتصارات”.

وضمن سيتي هذا الشهر التأهل لدور الستة عشر، ويتصدر مجموعته الأوروبية بعدما حقق فوزه الـ 17 على التوالي في كل المسابقات بالانتصار 1-صفر على فينوورد، أمس الثلاثاء.

وربما يلعب غوارديولا في دور الستة عشر مع فريقه السابق بايرن ميونخ أو ريال مدريد حامل اللقب، بينما ستسحب القرعة يوم الـ11 من ديسمبر/ كانون الأول.

وقال غوارديولا للصحفيين: “نحن نلعب من أجل الفوز بالمباريات، وبعد ذلك سنرى كيف ستسير الأمور”.

وأضاف: “من المهم أن سيتي حصد 15 نقطة خلال هذه المرحلة للمرة الأولى، ونحن سنذهب إلى شاختار وسنحاول استكمال المشوار بشكل قوي والفوز بالمباراة”.

وتابع: “في دور الستة عشر لا يهم اسم المنافس؛ لأن الأمر دائمًا ما يكون صعبًا”.

وسيغيب كيفن دي بروين صانع اللعب، عن مباراة سيتي الأخيرة في دور المجموعات أمام شاختار دونيتسك في السادس من ديسمبر كانون، الأول بسبب الإيقاف.

ويتصدر سيتي الدوري الإنجليزي بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه، وسيلعب في ضيافة هدرسفيلد تاون، يوم الأحد المقبل.