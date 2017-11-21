نابولي يحيي آماله بدوري أبطال أوروبا.. ومانشستر سيتي يواصل مسيرته الساحرة

أحيا فريق نابولي الإيطالي آمال التأهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 3 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة ضمن دور المجموعات.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه فينورد الهولندي 1/صفر.

وحقق سيتي فوزه الخامس على التوالي في دور المجموعات بعد أن ضمن التأهل لدور الستة عشر ليتصدر المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة ويليه شاختار في المركز الثاني برصيد تسع نقاط ثم نابولي ثالثًا برصيد ست نقاط ثم فينورد في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

وعلى ملعب سان باولو تقدم لورنزو إنسيني بهدف لنابولي في الدقيقة 56 ثم أضاف بيوتر زيلينسكي الهدف الثاني في الدقيقة 81 قبل أن يختتم درايس ميرتينز التسجيل في الدقيقة 83.

وعلى ملعب الاتحاد سجل رحيم سترلينغ هدف الفوز لسيتي في شباك فينورد قبل دقيقتين من النهاية.