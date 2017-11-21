ريال مدريد يكتسح نيقوسيا بالستة ويصعد إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه الساحق على مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي 6 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة لدور المجموعات.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة فاز توتنهام الإنجليزي على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2 /1 .

وتصدّر توتنهام المجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة، يليه ريال مدريد في المركز الثاني برصيد عشر نقاط، ليلحق النادي الملكي بتوتنهام في دور الستة عشر، ثم يأتي دورتموند وأبويل نيقوسيا في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين لكل منهما.

ولعب الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما دور البطولة في الفوز الساحق للريال بعد أن سجل كل منهما هدفين.

أهداف مباراة || أبويل 0-6 ريال مدريد || أهداف مباراة || أبويل 0-6 ريال مدريد || تعليق جواد بدة || دوري أبطال أوروبا ||ريال مدريد يمطر مضيفه أبويل بسداسية نظيفة بأداء أكثر من رائع ليتأهل الملكي رسميا إلى الدور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا ⚽???????? Posted by SPEED GOALS HD on Tuesday, November 21, 2017

وتقدّم الكرواتي “لوكا مودريتش” بهدف للريال في الدقيقة 23، ثم أضاف بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 39، وتبعه ناتشو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 41، ثم عاد بنزيما وسجل الهدف الثاني له، والرابع للنادي الملكي في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني تكفل رونالدو بتسجيل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 49 و52 ليرفع رصيده من الأهداف في دوري الأبطال إلى 113 هدفًا.

ونجح توتنهام في تحويل تأخره بهدف أمام مضيفه دورتموند إلى الفوز 2 /1.

وتقدّم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ بهدف لدورتموند في الدقيقة 35، ثم أدرك هاري كين التعادل لتوتنهام في الدقيقة 49 وتكفل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين بتسجيل هدف الفوز للفريق الضيف في الدقيقة 76.