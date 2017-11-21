هل تتحقق نبوءة ميدو ويرحل محمد صلاح إلى ريال مدريد؟

لا شك أن محمد صلاح، مهاجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، يقدم موسمًا رائعًا أبهر به جميع متابعي وعشاق الريدز، وكذلك الجماهير المصرية التي باتت تنتظر اللاعب من مباراة إلى أخرى.

وأثار أحمد حسام “ميدو”، المدير الفني الحالي لفريق وادي دجلة، الذي لعب لسنوات بالدوري الإنجليزي مع توتنهام وميدلسبره وويغان الجدل بعدما توقع رحيل محمد صلاح إلى ريال مدريد الإسباني في غضون سنوات قليلة، مطالبًا ليفربول بالحفاظ على موهبة صلاح.

وتحاول “إرم نيوز” في التقرير التالي الإجابة عن السؤال حول إمكانية تحقيق نبوءة ميدو ورحيل محمد صلاح إلى ريال مدريد في صيف 2018.

صلاح يبهر العالم

أبهر صلاح العالم ببدايته الرائعة مع ليفربول واعتلاء صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعدما سجل 9 أهداف في 12 مباراة مع الريدز.

ولم يتوقع الكثيرون كل هذا النجاح لصلاح مع ليفربول خاصة أن تجربته مع تشيلسي قبل 4 أعوام لم يكتب لها النجاح ورحل بعدها إلى الدوري الإيطالي عبر ناديي فيورنتينا وروما.

وخيب صلاح آمال منتقديه وقدم صورة مبهرة في بداية تجربته مع ليفربول وأحرز 14 هدفًا في 18 مباراة وبات نجم الشباك في صفوف الريدز.

وقال عبدالستار صبري، نجم منتخب مصر الأسبق وفريق بنفيكا البرتغالي، لـ”إرم نيوز”، إن صلاح أصبح نموذجًا وقدوة لجميع اللاعبين العرب ومثالًا للاحترافية.

وأوضح أن صلاح يتطور بصورة رائعة ويستطيع أن يصل إلى ما هو أبعد من ليفربول وسعره سيتجاوز الرقم الحالي لأنه لاعب صاحب إمكانات وقدرات كبيرة بجانب صغر سنه وقدرته على العطاء لـ10 سنوات أخرى.

كأس العالم اختبار جديد

تبدو فكرة انتقال صلاح إلى ريال مدريد واردة بقوة، خاصة أن الفرعون المصري سيظهر في بطولة كأس العالم وربما يكون مستواه في مونديال روسيا اختبارًا مهمًا ومن الأمور التي تقوده للانتقال إلى الفريق المدريدي.

ولفت صلاح الانتباه بعدما قاد منتخب مصر للتأهل للمونديال بعد غياب 28 عامًا بجانب الأداء الرائع مع ليفربول، الأمر الذي يجعل أنظار الأندية الكبرى مثل ريال مدريد تتابعه.

ريال مدريد وتجديد الدماء

يسعى ريال مدريد إلى تجديد دمائه من خلال بعض الصفقات لتدعيم صفوف الفريق الملكي، خاصة أن مستوى أبناء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في تراجع واضح خلال الفترة الحالية.

وأصبح السؤال: هل يستطيع صلاح أن يلعب في ريال مدريد ويتحمل ضغوط الفريق الملكي؟ خاصة أن الصحف الإنجليزية والإسبانية بدأت تتجه نحو إمكانية رحيل الفرعون المصري إلى الفريق المدريدي.

وتشير إمكانيات صلاح وتطوره إلى احتمالية تواجده في الفريق الإسباني، خاصة أنه يجيد استغلال المساحات، ويملك عنصر السرعة مع وجود ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز.

إصابات بيل والبديل المنتظر

يبحث ريال مدريد عن بديل للاعب الويلزي غاريث بيل الذي يتعرض لإصابات عديدة، وبدأت الأنباء تزداد حول رحيله عن الفريق وانتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم المقبل.

ويأمل ريال مدريد أن يجد بديلًا مناسبًا لغاريث بيل، خاصة أن الفريق المدريدي تأثر هجوميًا بشكل واضح، بغياب بيل والاعتماد على البرتغالي كريستيانو رونالدو وحده.