مباراة ريال مدريد ونيقوسيا.. رد اعتبار لرونالدو أم 90 دقيقة أخرى حزينة

يعود البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد لبطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا على أمل نسيان خيباته في الدوري الإسباني، إذ اكتفى بتسجيل هدف وحيد في 8 جولات، ويتخلف بفارق 11 هدفًا عن غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويشكل لقاء أبويل نيقوسيا القبرصي، فرصة للنجم البرتغالي لرد الاعتبار، بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها أخيرا بفعل صيامه عن التهديف في الليغا وتسجيله أرقامًا سلبية.

ويظهر النجم البرتغالي بوجهين مغايرين هذا الموسم؛ مستوى سلبي في الليغا، ومستوى مميز في دوري أبطال أوروبا.

ففي بطولته المفضلة يحتل صدارة ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف، وسجل في كل لقاءات ريال مدريد الأربعة السابقة، وعزز صدارته لترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة.

ويسيطر النجم البرتغالي على أرقام دوري أبطال أوروبا؛ فهو الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 111 هدفًا بفارق 14 هدفًا عن ميسي، وهو -أيضا- أفضل صانع أهداف في تاريخ المسابقة برصيد 33 تمريرة حاسمة.

كما يعتبر النجم البرتغالي صاحب أطول سلسلة أهداف في 8 لقاءات متتالية سجل خلالها 14 هدفًا، وهداف دوري المجموعات في موسم واحد، وأفضل هداف في موسم واحد برصيد 17 هدفًا.

كما يعتبرالنجم البرتغالي هداف الأدوار الإقصائية من دور الـ 16 إذ سجل 54 هدفًا مقابل 37 هدفًا لغريمه التقليدي ليونيل ميسي.

فريق أبويل القبرصي يبقى بوابة رفع، بعض الضغوط على النجم البرتغالي في حال استمرار تألقه وتسجيله مجددًا للقاء السادس على التوالي في دوري أبطال أوروبا؛ إذ سجل هدفين في النهائي أمام يوفنتتوس وفي اللقاءات الأربعة هذا الموسم.