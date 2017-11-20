نيمار يحوّل ملعب “الأمراء” إلى معقل لمشاهير العالم (صور)

يبدو أن ثمار تعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار في صفقة قياسية بلغت 198 مليون جنيه إسترليني من برشلونة الصيف الماضي ليصبح أغلى لاعب في التاريخ قد بدأت في جني ثمارها، حيث تسبّب المهاجم البرازيلي في زيادة شعبية النادي الباريسي بين نجوم العالم من الفنانين والمطربين وعارضي الأزياء.

وبصرف النظر عن موهبته ودورها في تحقيق سان جيرمان نتائج رائعة وتصدّر الدوري الفرنسي بفارق كبير عن أقرب منافسيه موناكو حامل اللقب، إلا أن نيمار جلب أفضل وألمع نجوم هوليوود إلى ملعب الأمراء لمشاهدته وهو يلعب مما زاد من شعبية النادي الفرنسي.

ورغم الشعبية الطاغية لكرة السلة في الولايات المتحدة إلا أن بعض نجوم هوليوود تحولوا لعشق كرة القدم وخاصة باريس سان جيرمان من أجل نيمار.

إذ يتدفق أشهر الممثلين والمطربين والشخصيات العامة إلى باريس لمشاهدة نيمار ورفاقه، خاصة وأن نجم برشلونة السابق صار أيقونة وشخصية معروفة في جميع أنحاء العالم من لوس أنغليس إلى لاهور.

شعبية نيمار

وباتت الكاميرات تلاحق نيمار حيثما حل، لذلك أصبحت مباريات باريس سان جيرمان مقرًا للقاء النجوم في كل المجالات، حيث شوهد مغني الراب الأمريكي تيغا يحضر مباراة سان جيرمان ونانت في الدوري، وكان جالسًا إلى جوار عارضة الأزياء البلغارية الفاتنة وكانت في المقعد الخلفي كايلي جينر وأفراد من عائلة كارديشيان الشهيرة.

وظهرت كيندال جينر في ملعب الأمراء الخاص بسان جيرمان وهي ترتدي قميص الفريق إلى جانب غيغي حديد، وذلك بعد مشاهدتها مباراة لفريق ليكرز الأمريكي لكرة السلة في الولايات المتحدة.

وعلاوة على ذلك، الأسبوع الماضي حضرت المطربة العالمية ريهانا إلى الملعب ذاته لحضور مباراة سان جيرمان، ولوّحت بعلم النادي خلال مباراة الفريق أمام مرسيليا، وكذلك حضر ديفيد بيكهام اللاعب السابق للفريق مع ابنه بروكلين.

وحضرت أيضًا عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل وليني كرافيتز معًا لمشاهدة مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ التي حسمها النادي الباريسي بالفوز بثلاثية نظيفة، وتسببت في إقالة كارلو أنشيلوتي.

ومن المؤكد أنه في وجود نيمار من المتوقع مشاهدة المزيد من المشاهير في ملعب “بارك دي برينس” في ظل علاقته القوية مع النجوم.