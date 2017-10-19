نيمار يأمل في مساعدة كليان مبابي

أكد النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان على علاقته الجيدة بالنجم الفرنسي الشاب كليان مبابي زميله في الفريق، وعبر عن استعداده لمساعدته على أن يصبح نجما عالميا في المستقبل.

وقال نيمار في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا”: “أعتقد أنه فتى ذهبي يقوم بأشياء رائعة ولاعب كرة جيد، يملك كل المؤهلات ليكون من أهم اللاعبين في العالم.”

وأضاف نجم سانتوس وبرشلونة السابق: “أتمنى أن أعمل معه كما فعل معي ميسي حين كنت في برشلونة وأساعده بأفضل طريقة ممكنة.”

وأكد نيمار أنه تعلم من كل اللاعبين السابقين وخصوصا مواطنه الأسطورة رونالدينيو وقال: “علمني رونالدينيو الكثير، وخصوصا تسديد ضربات الأخطاء وكان واضحا في تعليمي وتدربت بشكل جيد لاتقنها حاليا .”

وتعرف علاقة نيمار مع الأوروغوياني إيدينسون كافاني بعض الجفاء بعد حكاية الخلاف حول ضربات الجزاء وضربات الأخطاء، لكنها في المقابل جيدة مع الفرنسي كليان مبابي .