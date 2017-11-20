مشجع ينتحل صفة صحفي لالتقاط صورة مع كريستيانو رونالدو (صورة)

وصل فريق ريال مدريد الإسباني لنيقوسيا؛ لمواجهة فريق أبويل نيقوسيا القبرصي، برسم الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء.

ووجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، النجم الأول للفريق الملكي، في استقباله مجموعة كبيرة من المعجبين، واختار أحدهم حيلة ذكية؛ لأخذ صورة تذكارية مع نجمه المفضل.

ودخل المشجع المنطقة الخاصة بالصحفيين، واعتقد النجم البرتغالي أنه صحفي، لكنه قفز نحوه محاولاً أخذ صورة تذكارية، وتدخل الأمن بسرعة، ليبعد الصحفي الوهمي.

وتعود النجم البرتغالي على مثل هذه المواقف، حيث غالبًا يتسلل معجبين نحوه، رغم الإجراءات الأمنية، وكان آخرها حين واجه ريال مدريد خيتافي، برسم الدوري الإسباني، الدرجة الأولى.