جورجينا تنهي الحرب مع عائلة كريستيانو رونالدو (صور)

يمر كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد وقائد البرتغال، بفترة صعبة داخل الملعب، وعكسها تمامًا خارجه، إذ لم يكن أكثر سعادة على الصعيد العائلي أكثر من الآن.

واستقبل رونالدو طفله الرابع (ابنته ألانا مارتينا) وهي الأولى من صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز، التي نشرت أول صورة لابنتها من صديقها البالغ عمره 32 عامًا، بصحبة والدته وأخته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

على الجانب الآخر، يعاني رونالدو في الملعب؛ إذ سجل هدفًا واحدًا في الليغا حتى الآن، وتعادل فريقه سلبيًا على ملعب أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة؛ ما منح الفرصة لزيادة فارق النقاط مع حامل اللقب إلى عشر نقاط بعد 12 مباراة.

Día de partido en familia ❤️⚽️????⚡️???? @doloresaveiroofficial @ivana_rh @katiaaveirooficial A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Nov 18, 2017 at 7:55am PST

جورجينا “تنهي الحرب”

ونشرت إحدى الصحف الإسبانية أن جورجينا لا تحب أم رونالدو بداعي أن دولوريس أفيرو لا توافق على أن تصبح جورجينا شريكة نجلها.

لكن ذلك لا يبدو حقيقيًا؛ إذ اجتمعت جورجينا مع والدة وشقيقات رونالدو ونشرت صورتهن، وعلقت عليها قائلة: “اليوم مباراة الأسرة”.

Ser avó é ser mãe duas vezes …sou abençoada por poder vê-los crescer com saúde e felizes ❤️que venham muitos mais se assim Deus quiser .amor e alegria tem de sobra ????????????❤️???????????????????????????? …#familiaquedeusproteje❤️???????? A post shared by Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) on Nov 18, 2017 at 7:50am PST

وردت دولوريس أفيرو بصورة منفصلة على حسابها في إنستغرام مع حفيدتها الجديدة علقت عليها، قائلة: “الجدة تصبح أمًّا للمرة الثانية.. أسعد كثيرًا برؤيتك تكبرين أمامي بصحة وسعادة.. الكثير من السعادة والفرح سيأتيان لو أراد الله ذلك. أتمنى لك السعادة”.

وكذلك نشرت كاتيا أفيرو شقيقة رونالدو صورة تجمعها بوالدتها وشقيقتها إيفانا وجورجينا وعلقت عليها، قائلة: “العمتان إيفانا وكاتيا يسعدان بالحب سويًا مع أبناء وبنات شقيقي.. الحب والسعادة التي نعيشها يستحقان الحياة”.