اسطنبول ولشبونة تتنافسان على استضافة نهائي دوري الأبطال 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن اسطنبول تتنافس مع لشبونة على استضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال عام 2020.

وطلب استاد أتاتورك الأولمبي في اسطنبول، الذي شهد فوزًا لا ينسى لليفربول بركلات الترجيح في نهائي 2005، بعد تأخره 3-صفر أمام ميلانو في الشوط الأول، استضافة الحدث للمرة الثانية.

كما طلب ملعب بنفيكا البرتغالي الملقب “استاد النور” استضافة النهائي للمرة الثانية، بعدما شهد تتويج ريال مدريد باللقب في 2014 بفوزه على أتليتيكو.

وستقام المباراة النهائية للنسخة الحالية في الاستاد الأولمبي في كييف، بينما يحتضن استاد واندا متروبوليتانو معقل أتليتيكو مدريد نهائي 2019.

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة أيضًا: إن استاد أرينا غدانسك في بولندا واستاد دراغاو معقل بورتو البرتغالي طلبا استضافة نهائي الدوري الأوروبي في 2020.