ماذا قدم العرب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا؟

واصلت فرق إنجلترا الخمس تألقها في دوري أبطال أوروبا، بعد الجولة الثالثة من دوري المجموعات ،حيث لم تخسر بعد أي لقاء سواء في دوري المجموعات ،أو الدور الإقصائي الأخير ،الذي شارك خلاله ليفربول.

وسجلت الجولة الثالثة من دوري المجموعات ،تحقيق 5 فرق للعلامة الكاملة بـ3 انتصارات ،من بينها فريقين إنجليزيين وهما: مانشستر يونايتد ،ومانشستر سيتي ،بالإضافة لفرق برشلونة ،وباريس سان جرمان الفرنسي ،وبشكتاش التركي.

وسجلت الجولة الثالثة عدة أرقام ومعطيات نستعرضها..

فرق إنجلترا الخمس في وضعية المتأهل

تحتل فرق إنجلترا الصفوف المؤهلة للدور الثاني ،حيث تتصدر فرق مانشستر يونايتد ،ومانشستر سيتي ،وتشيلسي مجموعتها ،وتتقاسم فرق توتنهام ،وليفربول الصدارة مع فريقي ريال مدريد ،وسبارتاك موسكو.

وقد تحسم الجولة القادمة في عدة متأهلين ،حيث حققت خمس فرق العلامة الكاملة ،وجمعت 9 نقاط من 3 لقاءات ،وهي مانشستر يونايتد المجموعة الأولى ،وباريس سان جرمان المجموعة الثانية ،وبرشلونة المجموعة الرابعة ،ومانشستر سيتي المجموعة السادسة ،وبشكتاش التركي المجموعة السابعة.

صراع ألمانيا وإيطاليا على المركز الثالث مستمر

استفاقت فرق ألمانيا وحققت انتصارين وتعادلًا في الجولة الثالثة ،مقابل انتصار وتعادل وهزيمة لفرق إيطاليا ؛لتقلص الفارق عن الصف الثالث من نقطة لنصف نقطة ،في انتظار ما ستسفر عنه لقاءات الدوري الأوروبي ،الخميس.

وتتافس الدولتان على مركز ثالث ،يمنحها فرصة المشاركة بـ4 فرق في دوري ابطال أوروبا الموسم القادم.

غزارة أهداف

سجلت خلال اللقاءات الـ16 من الجولة الثالثة 54 هدفًا بمعدل بلغ 3،375 هدف في اللقاء ،وكانت أبرز اللقاءات التي سجلت أهدافًا كثيرة قد شهدت فوز ليفربول على ماريبور 7-0 ،وفوز سيسكا موسكو على إشبيلية 5-1 ،وتعادل تشيلسي وروما 3-3 ،وفوز لايبزيغ على بورتو 3-2.

رونالدو وكين في صدارة الهدافين

يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد ،والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الهدافين بـ5 أهداف ،متقدمين على الفرنسي وسام بن يدر مهاجم إشبيلية، والأوروغوياني إيدينسون كافاني مهاجم باريس سان جرمان ،واللذين سجلا 4 أهداف.

وسجل عدة لاعبين 3 أهداف وهم : المصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينو ( ليفربول) ،والكامروني أبو بكر ( بورتو ) ،والأرجنتيني ليونيل ميسي ( برشلونة ) ،والبوسني دجيكو ( روما ) ،والبلجيكي لوكاكو ( مانشستر يونايتد ) ،والبرازيلي نيمار ( باريس سان جرمان )، والتركي جينك توسن ( بشكتاش )، والسويسري ديميتري أوبرلين ( بازل ).

مشاركة عربية

تألق المصري محمد صلاح ،وساهم في فوز فريقه ليفربول أمام ماريبور السلوفيني حيث سجل هدفين، كما شارك المغربي المهدي بنعطية في فوز فريقه يوفنتوس الصعب على سبورتينغ لشبونة.

ولم يكن حظ بقية العرب جيدًا ،حيث خسر الجزائري فوزي غلام برفقة نابولي أمام مانشستر سيتي ،ومواطنه سفيان هني برفقة أندرلخت أمام باريس سان جرمان الفرنسي، وياسين ابراهيمي برفقة بورتو أمام لايبزيغ.

وتلقى المغربيان سفيان لمرابط ،وكريم الأحمدي الهزيمة برفقة فريقه فينورد الهولندي أمام شاختار دونيتسك ، كما خسر المغربي المهدي كارسيلا برفقة فريقه أولمبياكوس اليوناني أمام برشلونة.