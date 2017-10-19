حرب كلامية بين مورينيو وكونتي

لم يتخل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد عن هوايته بفتح جبهات للصراع مع زملائه المدربين في كل الدوريات التي اشتغل فيها، وفتح جبهة أخرى مع الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي على هامش لقاءات الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبعد فوز فريقه على بنفيكا الصعب 1-0 وتصدره للمجموعة قال مورينيو :”لا أتحدث عن المصابين ، المدربين الآخرين لا يفعلون شيئا سوى البكاء والبكاء كلما أصيب لاعب .”

وسرد مورينيو لائحة لاعبيه المصابين وهم زلاتان إبراهيموفيتش ومروان فلايني وبول بوغبا وروخو وكان يوجه رسالة لمدرب تشيلسي الذي اشتكى من غياب عدة لاعبين بسبب الإصابة كالفرنسي نغولو كانتي والإسباني ألفارو موراتا والنيجيري موسيس.

ولم يتأخر رد الإيطالي أنطونيو كونتي بعد نهاية لقاء فريق تشيلسي أمام روما وقال :” إن كانت كلماته موجهة لي فالأفضل أن يهتم بفريقه وليس بفريقي.”

وأضاف مدرب تشيلسي :”مورينيو يراقب دائمًا ما يجري في تشيلسي، وعليه أن يركز على ما يجري في فريقه.”

ويلتقي المدربان في مواجهة قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 5 تشرين الثاني / نوفمبر في ستامفورد بريدج في لندن برسم الجولة 11.