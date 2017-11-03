لماذا رفض ديلي آلي تبادل القمصان مع لاعبي ريال مدريد؟

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن ديلي آلي لاعب توتنهام الإنجليزي رفض تبادل القمصان مع لاعبي ريال مدريد الإسباني، عقب نهاية مباراة الفريقين الأربعاء الماضي.

وفاز توتنهام 3/1 على ريال مدريد في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وسجل آلي هدفين خلال المباراة.

وردًا عن سؤال حول ما إذا تبادل آلي القصمان مع أي من نجوم ريال مدريد قال آلي “لا” وفقًا لصحفية “صن”.

وأوضحت الصحيفة أن رفض آلي تبادل القمصان مع لاعبي ريال مدريد وجوابه المختصر قد يكون مؤشرًا إلى عدم رغبة اللاعب في الانتقال إلى الفريق الملكي.

وسجل آلي (20 عامًا) 11 هدفًا في 24 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي. علمًا أنه سجل 10 أهداف في 33 مباراة موسم 2015/2016.

وضمن توتنهام تأهله إلى الدور المقبل عقب الفوز على ريال مدريد على ملعب ويمبلي، وهو أول فوز للسبيرز على الفريق الملكي في تاريخ لقاءات الفريقين.