زيدان يحدد أسباب الخسارة أمام توتنهام.. ويؤكد: ريال مدريد ليس في أزمة

المصدر: د ب أ

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن فريقه لا يعاني من أزمة رغم الهزيمة على ملعب توتنهام الإنجليزي 1 /3 في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وجاءت الهزيمة أمام توتنهام بعد أيام قليلة من الخسارة على ملعب جيرونا 1 /2 في الدوري الإسباني.

ويحتل الريال المركز الثالث في الدوري الإسباني، بفارق ثمان نقاط خلف برشلونة المتصدر، ويحل ثانيا في المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا، بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام المتصدر.

وقال زيدان “لسنا في أزمة، الأمر لا يبدو كما لو أننا تعرضنا لسقوط مدو، لكن ربما افتقرنا إلى السلام الذهني الذي نتمتع به دائما أمام المرمى”.

وأضاف “عندما تتاح لك فرصتان محققتان فينبغي أن تسجلهما، لكننا لم نفعل ذلك”.

وأوضح “واثق من أننا سنتجاوز هذه المرحلة لكنه موسم طويل جدا، نبارك للمنافس، نشعر جميعًا بالاحباط”.

وختم بالقول “خسرنا مباراتين متتاليتين وبالتأكيد لسنا في حالة مزاجية جيدة، لكن لدينا ثلاثة أو أربعة أيام راحة ثم سنستأنف رحلتنا”.