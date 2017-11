كريستيانو رونالدو يحرم ريال مدريد من هدف مؤكد بغرابة شديدة (فيديو)

Ronaldo: I got it!

Ramos: No, I do!

haha, Best defender in the world, Cristiano Ronaldo.???????? What a block.???? #Ronaldo #HalaMadrid #TOTRMA #tottenhamRealmadrid #TottenhamHotspur pic.twitter.com/jnOqfS6Oec

— Football World (@ShahriarAbdull7) November 1, 2017