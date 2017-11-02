كريستيانو رونالدو يحرم ريال مدريد من هدف مؤكد بغرابة شديدة (فيديو)

تسبب التحرك الخاطئ لكريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، في حرمان فريقه من هدف مؤكد أمام توتنهام، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسدد سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد على بعد خطوات من المرمى غير أن كرته ارتدت من جسد رونالدو.

وتكرر تحرك رونالدو الخاطئ أكثر من مرة ليحرم فريقه من هدف آخر.

تعرض ريال مدريد حامل اللقب لهزيمة قاسية في أول مباراة له على إستاد ويمبلي، بعدما سجل ديلي آلي هدفين ليقود توتنهام هوتسبير للفوز 3-1 والتأهل لدور الـ 16 في دوري الأبطال لكرة القدم أمس الأربعاء.

دخل الفريقان المباراة وهما متساويان بالرصيد نفسه في قمة المجموعة الثامنة، لكن توتنهام انفرد بالصدارة الآن بعدما أنهى سلسلة مؤلفة من 30 مباراة لريال دون هزيمة في دور المجموعات بالمسابقة القارية العريقة.

وضع آلي الفريق اللندني في المقدمة من تسديدة قريبة المدى في الدقيقة الـ 27 ثم ضاعف التقدم بعد دقائق على بداية الشوط الثاني، قبل أن يضيف كريستيان إريكسن الهدف الثالث.

وأحرز كريستيانو رونالدو الهدف الوحيد لبطل اسبانيا؛ الذي لم يتجنب أول هزيمة في ست مباريات ضد توتنهام لتزداد معاناة فريق المدرب زين الدين زيدان؛ الذي يبتعد بثماني نقاط عن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني.

ويملك توتنهام عشر نقاط مقابل سبع لريال مدريد بينما يملك كل من بروسيا دورتموند وأبويل نقطتين بعد تعادلهما في ألمانيا اليوم.