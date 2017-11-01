ليفربول يكتسح ماريبور ويقترب من الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا (فيديو)

أكد ليفربول الإنجليزي صحوته، وتقدم خطوة مهمة على طريق التأهل للدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عبر فوز ثمين 3 / صفر على ماريبور السلوفيني اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الخامسة في الدور الأول للبطولة والتي شهدت اليوم أيضا فوز إشبيلية الإسباني على سبارتاك موسكو الروسي 2 / 1 .

ورفع ليفربول رصيده إلى ثماني نقاط لينفرد بصدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام أشبيلية، فيما تجمد رصيد سبارتاك موسكو عند خمس نقاط وتراجع للمركز الثالث وتجمد رصيد ماريبور عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

على استاد “آنفيلد” في ليفربول، وعلى عكس المتوقع بعد نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين في سلوفينيا قبل أسبوعين، صمد ماريبور أمام هجوم ليفربول طيلة الشوط الأول ليخرج الفريقان بنتيجة التعادل السلبي من هذا الشوط.

ولكن النجم المصري الدولي محمد صلاح فتح الطريق أمام فوز ليفربول بعد أربع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، حيث سجل هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 49 .

وسجل إيمري كان الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 64 ،قبل أن يختتم دانيال ستوريدج التسجيل في الدقيقة الأخيرة بالهدف الثالث لليفربول.

وكان ليفربول اكتسح ماريبور بسبعة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب على ملعب الأخير قبل أسبوعين، ولكن الفريق لم يستطع تكرار مهرجان الأهداف في مباراة اليوم، واكتفى بالفوز على ماريبور في الشوط الثاني بثلاثة أهداف.

دوري ابطال أوروبا | ليفربول 1 × 0 ماريبور | هدف اول ليفربول محمد صلاح هدف رااائع HD@FAHADHD24_ pic.twitter.com/WNUZRk6fSL — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | ليفربول 2 × 0 ماريبور | هدف الثاني ليفربول HD @FAHADHD24_ pic.twitter.com/SAIicVR28D — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | ليفربول 3 × 0 ماريبور | هدف الثالث ليفربول HD @FAHADHD24_ pic.twitter.com/XQjOefQIk1 — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

وعلى استاد “رامون سانشيز بيزخوان” في إشبيلية، عزز أشبيلية آماله في التأهل للدور الثاني بفوز ثمين على سبارتاك موسكو الروسي بهدفين سجلهما المدافع الفرنسي الشاب لينجلي كليمون والأرجنتيني إيفر بانيجا في الدقيقتين 30 و 59 ،مقابل هدف سجله زي لويس في الدقيقة 78 .

دوري ابطال أوروبا | إشبيلية 1 × 0 سبارتياك موسكو | هدف اول إشبيلية HD@FAHADHD24_ pic.twitter.com/sdlZIgVlLh — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | إشبيلية 2 × 0 سبارتياك موسكو | هدف الثاني إشبيلية HD@FAHADHD24_ pic.twitter.com/EfBYiJNSqF — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧