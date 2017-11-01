بشكتاش يتعادل مع موناكو ويهدر حسم التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

أهدر فريق بشكتاش التركي فرصة حسم التأهل مبكرا لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه موناكو الفرنسي في الجولة الرابعة بالمجموعة السابعة للمسابقة القارية.

ومازال بشكتاش يمتلك الحظوظ الأوفر في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، حيث رفع رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة، بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه لايبزج الألماني، الذي يحل ضيفا على بورتو البرتغالي، صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط، في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها، فيما ظل موناكو قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطتين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم موناكو بهدف نظيف حمل توقيع روني لوبيز في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، أدرك جينك توسن التعادل لبشكتاش في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

دوري ابطال أوروبا | بيشكتاش 0 × 1 موناكو | هدف اول موناكو HD @FAHADHD24_ pic.twitter.com/4kleXCz2lR — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧