مدرب توتنهام: ريال مدريد الأفضل في العالم ولكننا قادرون على الفوز عليه

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، أن ريال مدريد الإسباني، منافس فريقه، مساء اليوم الأربعاء، في المرحلة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، هو الفريق الأفضل في العالم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن فريقه قادر على تحقيق الفوز عليه إذا لعب بقوة.

وقال المدرب الأرجنتيني: “أعتبر ريال مدريد الفريق الأفضل في العالم، وأؤمن أيضًا بقدرتنا على الفوز عليه، أؤمن باللاعبين”.

ويرى بوكيتينيو أن مباراة اليوم هي بمثابة تحد، وأضاف: “علينا أن نلعب بحرية وأن نستمتع بالمباراة، علينا أن نظهر أننا مستعدون، كل مباراة هي اختبار لنا”.

ويُعتبر نجم الفريق الإنجليزي هاري كين، هو المصدر الأكبر لقلق المدرب الأرجنتيني قبل مباراة اليوم، إذ تحوم الشكوك حول قدرة اللاعب على اللحاق باللقاء بسبب الإصابة، بيدَ أنّ بوكيتينيو أعرب عن ثقته في استعادة لاعبه الكبير، والدفع به في هذه المباراة التي سيتصارع خلالها ريال مدريد وتوتنهام على صدارة المجموعة الثامنة.

واستطرد: “نثق في قدرته على اللعب، ولكن لا يمكنني أن أؤكد هذا بنسبة 100%، لقد أثبت أنه يتحسن خلال اليومين الماضيين، يمكننا -أيضا- الفوز على ريال مدريد من دونه وهذا هو ما سنسعى إلى تحقيقه سواء ألعب هاري أم لم يلعب”.