زيدان: الفوز على توتنهام في ويمبلي مفتاح عودة الثقة لريال مدريد

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أنه يروق له التورط في المواقف الصعبة، معربًا عن ثقته في الفوز على توتنهام الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، في المرحلة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، من أجل الخروج من الحالة المرتبكة التي يعاني منها فريقه في الوقت الراهن.

وقال زيدان: “بالنسبة لي أهم شيء هو العمل، هناك لحظات معقدة ،وهي ما نمر به الآن، لا تروق لنا الهزيمة، ولكن تروق لي التحديات”.

وأضاف: “تروق لي الأمور عندما تصبح صعبة، لأن هذه هي الحياة، إنك على القمة ،وأحيانًا تكون في القاع”.

ويرى زيدان أن الهزيمة الأخيرة لريال مدريد في الدوري الإسباني أمام المتواضع جيرونا لم تؤثر على ثقة الفريق بنفسه، مشيرًا إلى أهمية الفوز على توتنهام على ملعب ويمبلي.

وتابع: “نحن بحالة جيدة، من الناحية النفسية يحق للناس أن تعتقد أننا سيئون بعد هزيمة ما، ولكن لا، على النقيض، نحن نفكر في المباراة القادمة ونتمتع بحالة بدنية جيدة ؛لأننا نعمل بشكل جيد للغاية، إنها فرصة لأداء مباراة جيدة أمام فريق جيد ، وهذا ما ينتظرنا”.