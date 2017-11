ضربة قوية لبرشلونة.. وفالفيردي غير سعيد بالتعادل مع أولمبياكوس

أكد فريق برشلونة إصابة لاعبه سيرجيو روبيرتو بتمزق في عضلة الساق اليمنى في منطقة أوتار الركبة، وهو ما يعني غيابه عن الملاعب مدة شهر تقريبا في انتظار إجرائه فحوصات أخرى بعد العودة لبرشلونة.

وشعر اللاعب بالإصابة في نهاية الشوط الأول، وطالب بتغييره لكنه استمر في اللعب لغاية الثواني الأخيرة، حيث حصل على بطاقة صفراء بعد إمساكه لاعبًا من أولبياكوس اليوناني.

ويعتبر روبيرتو من العناصر الأساسية في الموسم الحالي في برشلونة، حيث يعتمد عليه المدرب فالفيردي في عدة مراكز في الدفاع ووسط الميدان، كما أن من المحتمل أن يكون أيضًا من العناصر الأساسية في منتخب إسبانيا في كأس العالم روسيا 2018.

وسيغيب روبيرتو عن لقاءات فريقه برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال وإشبيلية وليغانيس وفالنسيا في الدوري الإسباني، وعن اللقاءات الودية للمنتخب الإسباني المقررة هذا الشهر.

