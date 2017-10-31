حسناء تكشف أسرار مدرب برشلونة (صورة)

كشفت مارينا تسالي التي قامت بأعمال الترجمة لإرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة حينما كان مدربا لأولمبياكوس اليوناني العديد من أسرار المدرب الإسباني وذلك عشية عودته إلى اليونان ومواجهة فريقه السابق في دوري أبطال أوروبا.

وفاز المدرب الإسباني بلقب الدوري اليوناني في ثلاثة مواسم قاد خلالها أولمبياكوس وتوج بالكأس المحلية مرتين ليمنح النادي شعورا نادرا بالاستقرار، ومنذ رحيله الثاني عن الفريق في 2012 قاد أولمبياكوس 11 مدربا حتى الآن.

وظلت مارينا ملاصقة لفالفيردي طوال فترة وجوده في اليونان وهي الوحيدة القادرة على تفسير الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها المدير الفني السابق لأتليتيك بيلباو في اليونان.

وقالت مارينا للصحفيين قبل لقاء أولمبياكوس وبرشلونة يوم الأربعاء “لفهم لماذا يعشق جمهور أولمبياكوس فالفيردي يجب أن نضع في اعتبارنا أن اليونانيين يحبون الدوري الإسباني وأسلوب لعب الأندية الإسبانية. كما أن فالفيردي هو أول مدرب يدخل هذه النوعية من الأداء ليسعد الجميع”.

وأضافت “كان محبوبا بسبب تألق الفريق بقيادته وفوزه بالألقاب. حتى منافسيه يكنون له كل الاحترام لأنه متواضع جدا مع الجميع ويعاملهم بكل ود واحترام”.

وعملت مارينا مترجمة لفالفيردي طوال فترة وجوده في اليونان لكنها كانت بعيدة عن التدريبات حيث تركز عملها في المؤتمرات الصحفية والتعامل مع الإعلام فقط.

وأضافت “فالفيردي يتحدث اليونانية قليلا وله أصدقاء يونانيون. ولم يرفض طيلة وجودة في اليونان إجراء أي مقابلات صحفية وكان شخصا منفتحا ومتواضعا للغاية وحضر كافة المؤتمرات الصحفية ويحرص على إجابة أسئلة كافة وسائل الإعلام حتى لو اضطره الأمر للإجابة باللغة الإنجليزية. فهو متواضع وسهل الوصول له ومجتهد والابتسامة دائما تعلو وجهه”.

يوم الحافلة

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن مارينا قولها بشأن إعلان فالفيردي موعد رحيله قائلة “أتذكر جيدا عندما قرر الرحيل أبلغني قبلها بيوم وكنت حاملا حينها وأبلغني قبل موعد المؤتمر الصحفي الذي سيعلن فيه رحيله أنه أتصل بي حتى يحذرني لأنه كان يخشى أن يحدث لي مكروه في عرفت بالأمر فجأة أمام الصحفيين أو حتى أبكي على فراقه”.

وأضافت واقعة أخرى حينما كان الفريق بالكامل مستقلا حافلة وفي طريقه للعودة عقب خوض مباراة وقرر إيقاف الحافلة تماما لتحية زوج مارينا.

وأضافت مارينا “قرر إيقاف الحافلة بالكامل من أجل تحية زوجي الذي استقل سيارته وحضر لاصطحابي بدلا من استقلال حافلة الفريق. كان موقفا لطيفا منه وهو يتعامل مع الجميع بمنتهى اللطف”.