باولينيو يرد على الانتقادات ويثبت صحة وجهة نظر فالفيردي

ثبت بُعد نظر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بتعاقده مع البرازيلي باولينيو الذي أثبت جدارته بعد نحو شهرين من انضمامه للفريق الكتالوني قادمًا من قوانغتشو إيفرغراند الصيني.

وتعاقد برشلونة مع الدولي البرازيلي مقابل 40 مليون يورو في أغسطس الماضي ليصبح أول صفقة يبرمها النادي عقب رحيل مهاجمه نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية يوم الأحد أن فالفيردي وروبرت فرنانديز المدير الرياضي للنادي تحركا لإضافة عنصر جديد في وسط الملعب يعزز قوة وسط الملعب فضلًا عن قدراته الخططية.

هذا اللاعب كان باولينيو الذي قوبل التعاقد معه بانتقادات كبيرة من قبل الجماهير؛ إلا أنه شق طريقه نحو إثبات جدارته في الفريق.

وفي سان ماميس ومع غياب القائد أندريس إنييستا بدا البرازيلي مرتاحًا وكأنه يلعب في كامب نو وزاد من فعالية وسط الملعب وأثبت قدراته الفنية وكذلك قدرته على الاحتفاظ بالكرة إذ لعب دورًا مهمًا في تسجيل الهدف الأول لفريقه في مرمى أتلتيك بلباو أمس السبت قبل أن يسجل الثاني بنفسه.

وسجل لاعب الوسط البرازيلي هدفه، الثالث له بالليغا حتى الآن، بعد أن سكن الكرة في الشباك الخالية عقب تصدي الحارس لتسديدة لويس سواريز رغم تفوق أتلتيك بلباو في الهجمات المرتدة