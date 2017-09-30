باولينيو: ليونيل ميسي فاوضني للانتقال إلى برشلونة

أثار انتقال باولينيو إلى برشلونة الكثير من السخرية، حيث لم يعتبر البعض الدولي البرازيلي قادرًا على ارتداء قميص النادي الكتالوني خاصة وأنه قادم من الصين بعد تجربة في توتنهام هوتسبير.

ومع ذلك، بذل باولينيو محاولات جيدة للرد على المشككين سريعًا، حيث بات أساسيًا في تشكيلة إرنستو فالفيردي المدير الفني الجديد للنادي الكتالوني وسجل هدفين وصنع هدفًا في 7 مباريات.

لكن الغريب في الأمر حقًا أن ليونيل ميسي كان سببًا في انتقال باولينيو إلى برشلونة، حيث تحدث معه خلال لقاء ودي بين الأرجنتين والبرازيل الصيف الماضي.

وكشف باولينيو عن هذه الواقعة في مقابلة مع صحيفة “إل بيريوديكو”: “هذا صحيح. حدث في مباراة ودية أمام الأرجنتين في يونيو الماضي، وكنت في الملعب إلى جوار ويليان وفجأة جاء ميسي من خلفي وسألني “هل أنت قادم إلى برشلونة؟ فكان ردي لو تريدني معك سأذهب”.

وأضاف الدولي البرازيلي “عقب المباراة تبادلت القميص مع ميسي رغم أن كنت عصبيًا للغاية بسبب ويليان الذي أصرّ على تنفيذ ركلة كنت أريدها لكن في النهاية انتهى الأمر وأصبحت لاعبًا في برشلونة”.

الغريب في الأمر أن مفاوضات برشلونة مع باولينيو بدأت من أجل استرضاء النادي الكتالوني لنيمار لكن الأمر تغيّر تمامًا بعد رحيله المفاجئ.