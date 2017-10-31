باريس سان جيرمان يسحق أندرلخت ويصطحب بايرن ميونخ لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

حجز باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني مقعديهما في الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز الأول على أندرلخت البلجيكي 5 / صفر، والثاني على مضيفه سلتيك الاسكتلندي 2 / 1 اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.

وحافظ سان جيرمان على العلامة الكاملة وحقق انتصاره الرابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويحجز مكانه في الدور الثاني عن جدارة بغض النظر عن نتيجة مباراتيه الباقيتين في المجموعة.

وعزز سان جيرمان موقعه في صدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط أمام بايرن ميونخ.

على استاد حديقة الأمراء “بارك دو برنس” في العاصمة الفرنسية باريس، لقن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا وزملاؤه في فريق سان جيرمان ضيفهم البلجيكي درسا قاسيا، وحقق الفريق الفوز الرابع على التوالي في هذه المجموعة.

وجدد سان جيرمان الفوز على أندرلخت بعد أسبوعين فقط من الفوز عليه ذهابا في عقر داره، ليظل أندرلخت في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي.

ورغم هذا، لا تزال الفرصة سانحة أمام أندرلخت للمنافسة مع سلتيك (ثلاث نقاط) على المركز الثالث، الذي ينتقل صاحبه إلى اللعب في مسابقة الدوري الأوروبي.

وحسم سان جيرمان المباراة بشكل كبير في شوطها الأول ،الذي أنهاه لصالحه بهدفين، سجلهما لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي والنجم البرازيلي نيمار في الدقيقتين 30 والرابعة من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، استكمل سان جيرمان الفوز الساحق على أندرلخت وأضاف مدافعه لايفن كورزاوا ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 52 و72 و78 .

دوري ابطال أوروبا | باريس سان جيرمان 1 × 0 اندرلخت | هدف اول باريس سان جيرمان فيراتي HD حسابي الاساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/o2uYwFJ3fr — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | باريس سان جيرمان 2 × 0 اندرلخت | هدف الثاني باريس سان جيرمان نيمار HD حسابي الاساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/PzCBkBoog2 — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | باريس سان جيرمان 3 × 0 اندرلخت | هدف الثالث باريس سان جيرمان HD حسابي الاساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/PAttjhN3vs — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | باريس سان جيرمان 4 × 0 اندرلخت | هدف الرابع باريس سان جيرمان HD حسابي الاساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/p0BgaFawl1 — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | باريس سان جيرمان 5 × 0 اندرلخت | هدف الخامس باريس سان جيرمان HD حسابي الاساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/8G9hAQGD3Z — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

وعلى استاد “سلتيك بارك” في غلاسغو ، أكد بايرن تفوقه على سلتيك، وجدد عليه الفوز بهدفين سجلهما الفرنسي كينجسلي كومان والإسباني خافي مارتينيز في الدقيقتين 22 و77 ،مقابل هدف سجله كالوم ماكجريجور في الدقيقة 74 .

بايرن ميونخ أكد استعادة اتزانه تماما تحت قيادة مديره الفني الكبير يوب هاينكس وحقق الفوز الثالث على التوالي في المجموعة، وهو الثاني على التوالي في مواجهة سلتيك.

وكان هاينكس تولى قيادة الفريق في وقت سابق من الشهر الحالي، خلفا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي أقيل من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

ورغم اقتصار الفارق بين بايرن وسلتيك على ست نقاط ، حجز بايرن مقعده في الدور الثاني للبطولة بفضل تفوقه في إجمالي نتيجة المواجهة المباشرة مع سلتيك ،حيث سبق له أن تغلب على هذا الفريق 3 / صفر ذهابا قبل أسبوعين.

دوري ابطال أوروبا | سيلتيك 0 × 1 بايرن ميونخ | هدف اول بايرن ميونخ HD حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/kh0xAtnFlB — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | سيلتيك 1 × 1 بايرن ميونخ | هدف التعادل سيلتيك HD حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/MaQ0hez5Xd — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧