شركة هندية توقف مفاوضاتها للشراكة مع باريس سان جيرمان

أوقفت مجموعة ريليانس الهندية، والتي يملكها الملياردير الهندي الشهير موكيش أمباني، مفاوضاتها مع فريق باريس سان جيرمان بشكل مفاجئ، ليجد الفريق الباريسي نفسه في أزمة مجددًا، بعدما كان يأمل في نجاح المفاوضات والحصول على شريك كبير.

وكان باريس سان جيرمان يأمل في دخول السوق الهندية عبر التعاقد مع ريليانس والحصول على شركة عملاقة تقدم له دعمًا ماليًا عبر الإشهار، لتعويض الرحيل المحتمل لشركة الخطوط الجوية الإماراتية والتي كانت بينهما شراكة قوية وتاريخية، لكن مقاطعة دول الخليج لقطر جعلت العلاقة تتراجع بينهما بشكل كبير.

ويبحث الفريق الفرنسي عن موارد مالية لتعويض صرفه حوالي 400 مليون يورو في سوق الانتقالات، تميزت بتعاقده مع البرازيلي نيمار مقابل 222 مليون يورو، والفرنسي كليان مبابي مقابل 180 مليون يورو سيدفعها صيف 2018 .

ويأمل الفريق في بيع بعض اللاعبين في فترات الانتقالات القادمة لجمع حوالي 100 مليون يورو، كما يرغب في استغلال تواجد النجوم في الفريق لجذب المزيد من عقود الإعلان والإشهار على صعيد الأقمصة ولقاءات الفريق.

ويبدو أن الحظر المفروض على قطر من طرف الدول الخليجية ومصر وصل تأثيره لفريق باريس سان جيرمان، حيث تملك عدة شركات عالمية علاقات جيدة مع دول كالإمارات والسعودية.