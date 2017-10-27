أتلتيكو مدريد يعود إلى ملعب فيسنتي كالديرون

يعود فريق أتلتيكو مدريد الإسباني إلى ملعبه السابق فيسنتي كالديرون ،والذي غادره نهاية الموسم الماضي ؛لينتقل لملعبه الجديد واندا ميتروبوليتانو.

وستكون العودة ،الاثنين المقبل، للتدريب على أرضيته استعدادًا لمواجهة فريق كارياكا إغدام من أذربيجان، برسم الجولة الرابعة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويعيش فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني وضعًا صعبًا في المسابقة الأوروبية التي فشل في الفوز بها مرتين في السنوات الأربعة الأخيرة ،حيث خسر النهائي أمام جاره ريال مدريد في 2014 و2016.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في المجموعة الثالثة بنقطتين من 3 لقاءات ،ويحتاج للفوز على أضعف فرق المجموعة ليبقي على حظوظه في التأهل لدور الـ16، خاصة أن مواجهة روما الثاني بـ5 نقاط ،وتشيلسي المتصدر بـ7 نقاط قد تصب نتيجتها في صالحه ،ويقلص الفارق عن الثنائي.

ولن يعقد دييغو سيميوني ندوته الصحافية في ملعب فيسنتي كالديرون ؛لكون قاعة الصحافة خالية وسيضطر لعقدها في قاعة الصحافة بملعبه الجديد واندا ميتروبوليتانو بعد نهاية التدريبات.

ولا زال ملعب فيسنتي كالدرون لم يهدم بعد ،وأصبح فارغًا من أي نشاط رياضي ،وهو ما دفع سيميوني للعودة للتدريب على أرضيته ؛بحثًا عن فك نحس الموسم الحالي ،والنتائج غير المرضية لجماهيره قاريًا.