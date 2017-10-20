رئيس رابطة مسابقات المحترفين الأوروبية: هناك حاجة لإصلاحات إدارية في دوري الأبطال

قال مسؤول بارز، اليوم الجمعة، إن هناك حاجة لإجراء إصلاحات إدارية وتوزيع أكثر عدلًا للأموال، لجعل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أكثر تنافسية.

وفي ختام مؤتمر رابطة مسابقات دوري المحترفين الأوروبية في تل أبيب، قال الرئيس لارس كريستر أولسون، إنه يرغب أيضًا في مشاهدة عدد أكبر من الأندية تنافس على لقب أرفع مسابقة للأندية في أوروبا.

وأضاف: “نرغب في مشاهدة من 40 إلى 50 ناديًا ينافسون على اللقب في دوري الأبطال، بدلًا من عشرة أندية كبرى حاليًا، وهو شيء نستطيع أن نطرحه على طاولة النقاش”.

ويقول أولسون: إن هيمنة مجموعة صغيرة على أغنى بطولة أوروبية وضمان المشاركة الدائمة في المسابقة يمنحها أفضلية هائلة على حساب أندية أخرى أقل ثراء.

وفي الـ 20 عامًا الماضية فازت عشرة فرق مختلفة بأرفع مسابقة للأندية في أوروبا.

وأضاف أيضًا أنه علاوة على توزيع المخصصات المالية يتعين إصلاح لوائح المسابقة.

وسيحصل رئيس رابطة مسابقات دوري المحترفين الأوروبية على مقعد دائم في اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من العام المقبل، وعبّر أولسون الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي بين 2003 و2007 عن أمله في استغلال وجوده للخروج بقرارات تخدم الرابطة.

وأضاف المسؤول السويدي: “لدينا مجموعة من المقترحات نود طرحها للنقاش مع الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية تحسين الأوضاع”.

ومن بين القضايا التي تحاول الرابطة علاجها، الطريقة التي تتعاقد بها الأندية مع اللاعبين الواعدين، ثم إعارتهم إلى منافسين. ويقول أولسون إن هذه المسألة “تقضي تمامًا” على مصداقية التنافس.

ومن بين المقترحات الأخرى السيطرة على صفقات الانتقال الضخمة وملكية الأندية وتحكم الوكلاء والأندية في مصير اللاعبين.